【袁志峰專欄】業績高峰期，恒指借勢突破

今天推介 - 丘鈦科技 (1478), 上日收市 $15.54

1) 股市前景

港股上周五做好，大型科技股領漲，南向資金連續 6 日淨買入。今月以來，恒指於 28,274 至 29,320 點上落，高低點波幅只有 1046 點，遠低於歷史均值，預期本周突破波幅的機會極大。本周也是中資企業公布季度業績的高峰期，可能令相關公司股價較為波動。

今天推介是丘钛科技 (1478) — 公司主要從事中高端攝像頭模組、指紋識別模組的生產和銷售，2020 年度收入及盈利達 174 億元 (人民幣 · 下同) 及 8.40 億元，分别同比增長 32% 及 55%，現價對應 2020 年度市盈率 18.1 倍。今年首季度，攝像頭模組及指紋識別模組銷售量分別按年增加 39% 及 61%，估計全年增長 30% 之目標可達到。去年 12 月，公司宣布計劃分拆旗下攝像頭模組業務予 A 股上市，有望提升股東價值。基於手機及智能汽車的蓬勃發展，筆者對攝像頭模組的需求持樂觀看法，維持買入建議，目標價 17.0 元，止損價 14.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 43 點，早盤最多升 316 點，隨後受壓回落，尾市做好，以全日最高位收市，收報 29078 點，升 323 點或 1.1%，成交額按日減 7% 至 1430 億元，3 月份日均成交額 1979 億元。港股通南向資金淨買入約 34 億元，包括淨買入 14 億元美團 (3690) 及 4 億元騰訊 (700) 股份。4 月以來淨買入 396 億元。3 月淨賣出 127 億元。全周計，恒指升 0.4%。

藍籌股 34 升 18 跌 3 持平。阿里健康 (241) 及美團 (3690) 升 5% 及 4%，是表現最佳藍籌。其次是藥明生物 (2269) 及石藥集團 (1093) 升 4% 及 3%。百威亞太 (1876) 及創科實業 (669) 升逾 2%。中石化 (386) 及恒隆地產 (101) 跌 2%，是表現最差藍籌。其次是華潤置地 (1109) 及中國移動 (941) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.3%，成份股 26 升 5 跌，大型科技股全線上升。美團 (3690)、快手 (1024)、網易 (9999) 及京東健康 (6618) 升逾 4%-5%。阿里健康 (241) 漲 5%，是升幅最大成份股。金蝶國際 (268)、萬國數據 (9698)、聯想 (992) 及明源雲 (909) 升 3%-4%。ASM 太平洋 (522) 跌 4%，是表現最差成份股。其次是祖龍娛樂 (9990) 及中芯國際 (981) 跌少於 1%。全周計，恒生科指升 2.9%。

板塊方面，奶製品、電訊及濠賭股下跌。銀河娛樂 (27)、永利澳門 (1128) 及澳博控股 (880) 跌逾 1%。大型科技股、光伏、風電、線上醫療、醫藥及燃氣股跑赢大市，漲幅居前。協鑫新能源 (451) 及信義光能 (968) 升 7%。福萊特玻璃 (6865) 及金風科技 (2208) 升 4%。信達生物 (1801) 及再鼎醫藥 (9688) 升 4%。新奥能源 (2688) 及華潤燃氣 (1193) 升 3%。

周五上証指數小幅低開，全日窄幅震盪，最多曾漲 0.5%，收報 3474.17 點，升 0.3%。深証成指升 1.0%，科創 50 指數升 0.5%。滬深兩市總成交約 7800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 400 億元。滬深股通北向資金淨買入約 79 億元，4 月以來淨買入 404 億元。3 月淨買入 187 億元。全周計，上証指數升 1.4%，深証成指升 4.6%。

3) 宏觀 / 行業訊息

今年五一旅遊人次有望突破 2019 年同期水平，超過 2 億人次。 目前，火車票、機票、景區門票等迎來預訂高峰。 平台數據顯示，截至 4 月 22 日，五一期間機票、酒店、門票、租車訂單量較 2019 年同期分別增長 23%、43%、114%、126%。(Wind)

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值為 60.6，前值為 59.1；服務業 PMI 初值為 63.1，前值為 60.4。歐元區 4 月製造業 PMI 初值為 63.3，創歷史新高，前值 62.5；服務業 PMI 初值為 50.3，前值 49.6。(Wind)

4) 個股訊息

招商銀行 (3968) 公布，今年首季盈利 320.15 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 15.2%。期內，淨利差 2.44%、淨利息收益率 2.52%，按年分別下降 2 個和 4 個基點。於 3 月底，不良貸款率 1.02%，較上年末下降 0.05 個百分點。(信報)

東方海外 (316) 公布，今年首季總收益 30.18 億美元，按年增長 96.0%。期內，總載貨量 197.83 萬個標準箱，按年升 23.8%。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK