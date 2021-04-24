〈貴金屬盤後〉新屋銷售強勁 推升美債殖利率 削弱金價 黃金本週逆轉收低

週五 (23 日) 交易，黃金期貨價格下跌，令本週小幅收低，係因數據顯示美國新屋銷售激增，推升了美債殖利率，削弱黃金的投資吸引力。

黃金時事通訊編輯 Brien Lundin 表示，「金價在三月創下雙底，此後一直緩慢回升。」他指出，圖表顯示價格可能逆轉看漲。過去一週，由於 10 年期公債殖利率和美元均下跌，黃金呈現一系列令人驚豔的漲幅。

然而，美國人口普查局週五報告，3 月份美國新屋銷售季調後年率 102.1 萬棟，創下 2006 年以降最快新屋銷售速度。

Lundin 表示，「這樣正面的數據足以令人訝異到推升殖利率，因此黃金走跌。」

週五還有其他經濟數據， IHS Market 美國綜合採購經理人指數 4 月份初值自前月的 59.7 上升至紀錄高點 62.2，意味製造業和服務業都自新冠疫情中迅速復甦。

然而，由於全球新冠疫情熱點惡化，令市場擔憂全球經濟復甦力道恐遭拖累，在週五走跌前，本週金價確實找到了一些支撐。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 4.20 美元或 0.2%，收每盎司 1777.80 美元。

5 月白銀期貨價格下跌 11 美分或 0.4%，收每盎司近 26.08 美元。

FactSet 數據顯示，基於交易最活躍的期貨，黃金和白銀週五的跌幅均導致本週轉為收低，分別約收低 0.1%。

分析師認為，日本和印度新增確診人數激增，削弱了全球經濟復甦預期，拖累本週債券殖利率，從而有利不孳息的黃金。

日本東京和大阪週五發布「防疫情蔓延措施」，例如餐廳提早在晚間 8 時打烊、不要使用卡拉 OK 設備、大型活動人數上限為 5000 人等。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，金價若要重返 1800 美元，市場必須看到黃金 ETF 資金流的趨勢逆轉，而這已經有點跡象，因為 ETF 資金流出的動能已經放緩，4 月每日的流出量為 1.5 噸，較 3 月份近 6 噸的速度緩和許多。

「我們預期下半年 ETF 資金會轉為流入，且金價再次上漲。畢竟，黃金的環境顯然一片光明，因為 Fed 也堅持長期超寬鬆貨幣政策，債券殖利率和美元應該會自年中開始回落，所以屆時阻力就會變成助力。」他說。

德國商銀預期，今年年底之前黃金可以上漲至每盎司 2000 美元，

週五 SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 下跌 0.3%，但本週約上升 0.1%。

然而，黃金時事通訊社的 Lundin 認為，接下來可能會看到金價、債券殖利率和通膨數據這三者之間的來回波動影響。

「我認為我們上個月已經看到低谷，黃金將普遍走高，因為投資者更加確信通膨上升。無論 Fed 長期想要做什麼，聯邦債務的規模都會迫使他們升息速度遠遠低於通膨率。隨著越來越多投資者了解到這個動能，他們就會提高對黃金的配置。」

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