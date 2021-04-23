〈貴金屬盤後〉市場評估亞洲疫情 黃金自2個月高點回落

週四 (22 日) 交易，在昨日登上 2 個月高點後，黃金期貨價格 3 日來首次收低，係因投資者衡量新冠確診人數激增的情形，尤其是亞洲。

Oanda 市場分析師 Sophie Griffiths 表示，「經過連續 2 日上漲後，黃金多頭在約莫 1790 美元的價位稍作休息。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 11.10 美元或 0.6%，收每盎司 1782 美元。

5 月白銀期貨價格下跌 39 美分或 1.5%，收每盎司近 26.18 美元。

白銀協會週四公布《 2021 年世界白銀調查》，Metals Focus 研究人員預測，今年全球白銀需求和價格將上漲，價格漲幅可望逾 30%。

黃金週三收在 1793.10 美元，登上近 2 個月峰值，部分漲幅歸因於美國公債殖利率下降。美債殖利率下降對不孳息的黃金有利，可降低持有黃金的機會成本。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「整體而言，黃金持續走高，自從重新測試 3 月觸及的 9 個月低點 1680 美元後，這 3 週來每回低點都越來越高。在中國和印度這巨大市場上的消費者需求正提供強勁支撐，且 Western ETF 資金流出速度已放緩。」黃金期貨交易價格本月迄今上漲近 4%。

與此同時，新冠確診人數激增，尤其是印度和日本，「這再次引起市場對全球經濟復甦的擔憂。」Griffiths 說。

印度週四公布新增確診 314835 人，再創單日高峰紀錄。日本新增確診人數也激增引起擔憂，官方評估是否宣布大阪和東京進入緊急狀態。

「這些擔憂情緒不僅令美國利率預期下降，也提高了不孳息的黃金需求，但同樣避險資產的需求也提升。」Griffiths 說。

在週四美國勞工部公布失業救濟金請領報告後，金價一度拉回損失，但隨後下降至盤中低點。上週請領失業救濟金人數自一週前修正後的 58.6 萬人下降至 57.4 萬人。

vaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，該失業救濟金請領報告較市場預期強勁，因此阻止了金價進一步上漲。

「如果看金價的日線圖，那 100 日 SMA (簡單移動均線) 也將成為強大阻力點。金價必須消除這個阻力，才能繼續走高。」根據 FactSet，100 日 SMA 目前在 1806.51 美元。

美國經濟諮商局 (Conference Board) 週四公布，3 月份美國領先經濟指數上升 1.3%。全美房地產經紀人協會 (NAR) 公布，3 月成屋銷售下降 3.7%，至季調後年率 601 萬棟，但房價中值上漲 17%。

與此同時，歐洲央行 (ECB) 週四一如預期維持利率不變，且沒有改變其購債計畫。

BullionVault 的 Ash 表示，雖然 ECB 沒有擴大量化寬鬆 (QE) 似乎令債券市場失望，但其政策聲明強調了現在 QE 程度已經多麼劇烈。

加上 Fed，日本央行、英國央行的承諾，「當前的刺激措施巨大規模也意味著投資黃金的長期前景紮實。」

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