台企銀前董座傳「被請辭」 財政部列三大原因駁斥

媒體報導，前台企銀 (2834-TW) 董事長黃博怡與部分員工遭財政部要求自行請辭，財政部今 (13) 日罕見發布聲明嚴正駁斥，並痛批黃博怡任內經營績效不彰，屢次未落實公股管理規定，且安排親信與女婿任職也有違公司治理，不利維護公股權益，因此同意其請辭。

過去公股高層人事異動，包括請辭的當事人與准辭的財政部大多選擇低調以對，對於媒體報導、輿論揣測也多以「冷處理」方式應對，然而此次卻就媒體報導黃博怡人事案，罕見的重話澄清並反批其任內的經營缺失，實屬罕見。

根據《信傳媒》報導，黃博怡是在財政部要求下主動請辭，就連當初黃從其他金融機構延攬的員工也因此遭逼退，報導內容與當初雙方各自對外宣稱的「完成階段性任務後交棒」、「基於個人生涯規劃」等說法大相逕庭，引發外界譁然。

對於媒體報導，財政部強調，黃博怡當初是以個人生涯規畫為由請辭，財政部考量台企銀去年獲利嚴重衰退，經營績效不佳，不利銀行長期發展，因而同意其請辭。

財政部同時指出，黃擔任公股代表期間，針對公司重大經營疏失，不僅屢次未依公股管理規定陳報相關，此舉不利維護公股權益，更在人事任用上安排自己的女婿與親信任職，此舉亦違反公司治理原則。

另外，在授信放款部分，財政部表示，將持續督導公股銀行積極確保債權，維護事業與股東權益，對於已經移送檢調的案件，則尊重司法調查與判決結果，強調前述事件與黃的請辭無涉，對於媒體報導深感遺憾。

