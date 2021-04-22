精英今年重返成長 今年新事業營收比重上看15%

精英 (2331-TW) 今 (22) 日與中華智慧運輸協會共同舉辦智慧運輸論壇，營運長陳峙枬表示，精英近年持續轉型布局智慧城市、雲端業務，今年可望跨足電動車充電樁、儲能事業，估新事業比重可望提升至 10-15%，加上既有板卡、電腦業務，全年營運將重回成長。

陳峙枬表示，過去三年持續轉型布局，雖然去年營運受疫情影響，但今年將進入轉型收割期，至於整體營運狀況還要看市場、料況，目前雖有訂單，但受限料況問題，出貨僅能滿足客戶約 7 成訂單。

新事業布局方面，陳峙枬指出，去年營收占比約 5%，近年精英持續布局，其中，充電樁、儲能業務，可望與母公司大同 (2371-TW) 深化合作，目前已有歐美客戶接洽中，今年第 4 季將逐步出貨，估今年新事業營收比重將提升至 10-15%。

精英也從過去主要發展主機板、LIVA 迷你電腦、筆電、AiO 電腦等，逐步跨入智慧城市、ITS 系統解決方案整合供應商，也攜手中華智慧運輸協會等產、官、學界力拚打造國家隊，共同搶攻智慧運輸商機。

精英昨 (21) 日公告高層異動，原董事長林郭文艷以個人因素請辭董座，由董事詹文男新任，原總經理楊龍光也將在 4 月 30 日退休，屆時總經理一職將由陳峙枬暫代。