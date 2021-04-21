〈能源盤後〉利空三重奏！印度疫情、伊朗核協、反OPEC法案 原油下跌

週二 (20 日) 交易，原油期貨價格收低，係因印度新冠肺炎確診人數創新高紀錄，令該國經濟和能源需求前景黯淡。

原油走跌動力也包括﹔伊朗核協談判取得明顯進展，以及美國眾議院司法委員會通過一項法案，令 OPEC 減產行為可能面臨壟斷訴訟。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，石油遭到上述三大利空消息打擊。這些因素融合後消除了先前因利比亞原油停止出口以及美元走疲帶來的支撐力。

印度疫情

印度週二公布疫情以來最嚴重的單日死亡人數 1761 人，新增確診人數 259170 人，目前該國多數地區均處於封城狀態。印度總理 Narendra Modi 週二向國人發話，令民眾更擔憂疫情難以控制。

媒體報導，Modi 排除全國封城的防疫作法，要求各州確保封城是最後手段。

Oanda 市場分析師 Griffiths 指出，本月迄今美元走疲，有助於支撐週二早盤油價，且因為重啟經濟的振奮，上週美國原油庫存預期下降。

然而，風險仍然存在，因為全球第三大石油進口國印度的新冠疫情復燃，更嚴格的封城措施可能會削弱近期石油前景。

除了印度疫情問題，歐洲藥品管理局的安全委員會也做出結論，雖然仍稱嬌生 (JNJ-US) 新冠疫苗利大於弊，但他們認為該疫苗的產品訊息中必須添加警語，聲明有「血小板過低症導致的血栓」之風險。

伊朗核協

彭博週二報導指出「伊朗核協取得進展」，伊朗總統 Hassan Rouhani 表示，核協談判已完成 60％至 70％。這可能使美國解除制裁，令更多原油進入全球市場。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 94 美分或 1.5%，收每桶 62.44 美元。今日該期貨屆期。

交易最熱絡的 6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 76 美分或 1.2%，收每桶 62.67 美元。

週二也是最近月 WTI 原油期貨創下負價紀錄一周年的日子，去年 4 月 20 日，當時即將到期的 5 月 WTI 原油期貨價格暴跌 306% 或 55.90 美元，收在每桶 -37.63 美元。

「一年後的今天，市場的強勢提醒大眾，低價如何治癒低價。」Flynn 說。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 48 美分或近 0.7%，收每桶 66.57 美元。

美國 vs. OPEC

美國眾議院司法委員會針對 2021 年《禁止石油生產和出口壟斷法案》(稱為 NOPEC) 採取行動，呼籲大眾關注美國長期戮力令 OPEC 操縱油價成為非法一事。DailyFX 的分析師 Justin McQueen 報告指出，「NOPEC 法案將使任何外國集體行動限制石油產量或制定價格成為非法。」

然而，價格期貨集團的 Flynn 認為，該法案要到真正簽署立法還有很長的路要走，因此「短期內應該不會產生任何實質影響。」

利比亞

ING 商品戰略負責人 Warren Patterson 表示，利比亞國家石油公司週一宣布，東部港口哈里加（Hariga）原油出口面臨不可抗力因素，因其子公司 Agoco 缺乏資金被迫減產。

他指出，這次中斷可能讓利比亞原油產量減少 28 萬桶 / 日，使其自去年 10 月來首次每日產量不及 100 萬桶。

其他能源商品交易

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.02 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.88 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.4%，收每百萬 Btu 2.73 美元。

EIA 週三將公布上週 (4/16) 美國原油供應報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 440 萬桶、汽油庫存增加 80 萬桶、蒸餾油庫存下降 130 萬桶。