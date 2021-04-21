全台5G用戶數193萬人 NCC明年進行5G網速量測

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (21) 日表示，截至今年 3 月底止，全台 5G 用戶數約 193.19 萬人，以全台人口 2357 萬人估算，5G 滲透率約 8.2%，NCC 預計明年網路覆蓋率、滲透率達一定程度後，將進行 5G 網速量測。

NCC 副主委兼發言人翁柏宗表示，5G 可分消費端與企業端市場，對電信商而言，雖然消費端市場已達飽和，但仍屬於營運基本盤，不過要帶動營收成長，仍須搶進企業端市場並打造垂直場域。

台灣去年中 5G 商轉，NCC 統計，截至今年 3 月全台 5G 用戶數約 193.19 萬人，人口滲透率約 8.2%，翁柏宗指出，由於目前仍是 4G、5G 網路併行，全數 4G 用戶轉換至 5G 還需要一段時間，目前 NCC 規劃，今年會先以實驗性質，試辦 5G 行動寬頻網路效能速率量測，待明年 5G 基地台涵蓋率高，人口滲透率達到一定標準後，明年執行正式的 5G 網速量測。

台灣大 (3045-TW) 喊出，國內首家電信商取得 NCC 5G 高速基地台電波人口涵蓋率超過 50% 認證，對此，翁柏宗指出，台灣大 5G 基地台執照數約 4560 座，確實為首家得到認證的業者，至於其他電信業者中華電 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW)，電波人口涵蓋率應也有達到 50% 水準，只是都未申請認證，兩家業者基地台建設量因牽涉營業秘密，不方便對外說明。

遠傳今日表示，目前已在全台建置 6000 座 5G 基地台，涵蓋率近 7 成，其中六都涵蓋率逾 8 成、台北市涵蓋率超過 94%，目標年底 5G 涵蓋全台 9 成人口。5G 網路建設穩紮穩打，且提供用戶高速網速、涵蓋率的網路，且自去年 5G 開台至今，拿下兩大國際行動網路調查權威 Speedtest、Opensignal 認證。