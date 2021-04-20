【永豐期貨】傳產電子強弱異位 台股續創歷史新高

期貨走勢

台指期週二上漲 51 點至 17320 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 3.87 點，電子期轉為逆價差 - 0.26 點，金融期逆價差縮至 - 1.29 點。現貨部分，三大法人賣超 7.73 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3077 口至 - 8289 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 4297 口至 - 28832 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 7404 口至 - 16817 口。

週一市場觀望本週的企業財報，而美國 10 年期公債殖利率上升至 1.6%，科技股跌多漲少，其中特斯拉重挫，拖累電動車概念股走低，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.36%，標普 500 下跌 0.53%，那斯達克下跌 0.98%，費半指數下跌 2.52%。因台積電 ADR 續弱，壓抑台股早盤開低，而近日強勢的傳產股也有獲利了結的賣壓，資金回流電子，聯發科燈權值股撐盤，指數黑翻紅，加權指數終場上漲 0.35%，收最高 17323.87 點，站上 17300 點關卡，續創新高。昨天上漲的鋼鐵、塑膠等傳產族群出現回檔，而台積電、鴻海於平盤震盪，聯發科為撐盤要角，上漲 3.63%，收 998 元，盤面輪動至矽晶圓、航運散裝族群，近期傳產漲價股大漲後，今天出現獲利了結的賣壓，而電子股則出現跌深反彈，整體來看，台股大盤在電子、傳產、金融類股之間呈現健康輪動，大盤仍然有機會再創新高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.66 升至 1.67。VIX 指數下跌 0.26 至 18.71。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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