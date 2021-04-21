盤前財經大事搶先讀2021年04月21日

今日操盤前瞻

加拿大央行 4 月利率會議

美股財報季：ASML、Verizon

法說會：生達、漢翔、群益證、豐興

除權息：晉椿、光明

鴻海威州廠新協議曝光 雇員從 1.3 萬銳減為 1454 人、減稅優惠縮水

鴻海和美國威斯康辛州達成的新投資協議內容曝光，根據民主黨籍的威州州長艾佛斯 (Tony Evers) 周二 (20 日) 的聲明，鴻海建廠規模將大縮水，聘雇人數從原本預定的 1.3 萬人銳減為 1454 人，州政府提供的減稅優惠也從 28.5 億美元下降到 8000 萬美元。閱讀全文...

Wedbush：蘋果夏季前將公布 Apple Car 計畫細節

Wedbush 分析師 Dan Ives 周二 (20 日) 表示，蘋果 (AAPL-US) 可能會在 2021 年夏季之前宣布某種與 Apple Car 相關的計畫或功能。閱讀全文...

英特爾挫跌！蘋果推出新 iMac 首款搭載 M1 晶片

蘋果於台灣時間週三 (21 日) 凌晨 1 點舉辦線上春季發表會，新款 iPad，AirTag 接連問世外，蘋果還重磅推出新一代 iMac。閱讀全文...

白宮擬監管虛擬幣 板卡廠不妙

美國白宮擬對虛擬貨幣商業模式實施監管，隨著美國財長葉倫多次警告風險，加上土耳其政府也頒布虛擬貨幣禁令，衝擊比特幣近期價格波動劇烈，從 64869 美元修正回 54221 美元，過往享受比特幣飆漲紅利的板卡廠包含技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等，營運恐將面臨不小壓力。閱讀全文...

面板價格續揚 32 吋連 11 月上漲 漲幅 1.5 倍 55 吋逾 1 倍

面板景氣熱絡、漲勢延續，市調機構集邦旗下 Witsview 昨 (20) 日公布 4 月下旬面板報價，均維持上漲走勢，單月漲幅 6-10%，統計去年 6 月面板價格起漲至今，主流 32 吋電視面板價格漲幅 1.5 倍、55 吋也有逾 1 倍漲幅，有利面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 獲利維持高檔。閱讀全文...

旺宏出售 6 吋廠 劉揚偉證實：鴻海有興趣也有接觸

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉昨 (20) 日證實，集團旗下單位的確有跟記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 接觸，表達對 6 吋晶圓廠的興趣，但對於是否有投標，他則沒有給出明確答案。閱讀全文...

漢唐明年兩大事業挹注 營收將戰新高

無塵室與機電工程業者漢唐 (2404-TW) 昨 (20) 日召開法說會，董事長陳朝水指出，去年因認列美光統包工程，營收大幅成長，今年隨著美光專案告一段落，營收估微幅下滑，明年在美國子公司、綠能事業貢獻下，營收則將再創新高。閱讀全文...