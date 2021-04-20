〈百大創新機構〉華碩看旺筆電需求 成立創新發展室鼓勵內部創業

華碩 (2357-TW) 首次入選科睿唯安全球百大創新機構，共同執行長許先越今 (20) 日表示，華碩一直秉持設計思維開發產品，內部也成立創新發展室，鼓勵員工將創意提出，讓創意有機會變成創業，營運方面，則看好今年筆電需求可望延續。

許先越表示，筆電需求自去年疫情爆發以來維持高檔，目前須持續關注疫情過後，需求能否延續，雖然仍有缺料狀況，但依目前狀況來看，今年筆電需求狀況不錯，可望維持一定水準。

而華碩首次入選百大創新機構，許先越表示，華碩成立至今逾 30 年，一直秉持設計思維開發產品，並以人為本，兩年多前在施崇棠董事長領導下提出「真實透明、發揮眾智、創意擇優」的轉型目標，去年也在疫情機遇下，持續推動內部數位轉型，成立創新發展室。

許先越解釋，新創對傳統大企業帶來無限機遇，創新發展室成立，希望統籌規劃內部資源，並鼓勵員工將好的創意提出，透過內部審核流程，由公司提供資源加值，讓創意有機會變成創業。

許先越進一步指出，因應產業環境變化快速，華碩近年也將權力下放內部事業單位，透過漸進式創新來推動業務發展，新事業方面，近期也透過併購、產學合作、策略合作來推動，像是取得振樺電 (8114-TW) 子公司瑞傳 30% 股權，成立工業物聯研製中心，就是例子。