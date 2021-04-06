海外資金匯回享稅率打折 申請金額2372億元 全國個人退稅首例現身

「海外資金匯回專法」上路已 1 年 7 個多月，申請匯回總金額達 2372 億元，目前實質投資近 800 億元，財政部中區國稅局表示，今年 3 月中區已有個人完成實質投資，並已順利向所轄稽徵機關申請退還 50% 稅款，成為全國首件退稅案件。由於境外資金專法申請期限至今 (2021) 年 8 月 14 日截止，該局呼籲想享有優惠稅率的台商要把握時機申請。

海外資金匯回專法於去年 8 月上路，為期 2 年，資金匯回首年享優惠稅率 8%、次年 10%；若匯回資金進行實質投資，可退稅一半，等於稅率最低 4% 及 5%。

據財政部統計至 3 月 14 日止，海外資金匯回申請件數 1128 件，其中，個人申請 759 件、營利事業 369 件；申請金額達 2372 億元，個人 909 億元、營利事業 1463 億元；而實質投資件數為 315 建，金額達 795.16 億元。

中區國稅局表示，中區已有個人向經濟部申請核准實質投資，經完成投資計畫，取得經濟部核發完成證明，並依專法規定，向稽徵機關申請退還繳納稅款的 50%，已在 3 月完成核定，成為全國首件退稅案件。

中區國稅局說明，申請適用境外資金專法並匯回資金的申請人，多數會向經濟部申請核准直接或間接實質投資計畫，之前已有營利事業獲核定退稅，本次是全國首件個人核定退稅案件，且陸續有申請人（不論個人或營利事業）完成投資計畫而獲經濟部核發完成證明。

中區國稅局提醒，申請退稅須於取得完成證明日起算 6 個月內提出，申請時請備齊退稅申請書（含申請退稅金額計算表）、經濟部核發的完成證明、及境外資金匯回扣繳憑單備查聯；無法親自申請者，可委託他人辦理，並須檢附授權書正本及代理人身分證明文件影本。另外，備查聯是由受理銀行依規定向稽徵機關申報扣繳時，同時填發給申請人收執，未收到該備查聯者，可向受理銀行索取。