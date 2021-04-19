【永豐期貨】電子歇息 金融傳產接棒 台股續刷歷史新高！

期貨走勢

台指期週一上漲 113 點至 17269 點。價差方面，台指期轉為正價差 5.72 點，電子期轉為正價差 0.25 點，金融期逆價差擴至 - 1.62 點。現貨部分，三大法人買超 19.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 2566 口至 - 5212 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 4315 口至 - 24535 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2201 口至 - 9413 口。

上週五道瓊、標普指數續刷歷史新高，除了美股三大指數漲幅落在 0.1%~0.5% 不等外，歐洲股市更為強勁，德股收漲 1.34% 刷新新高，然台指期夜盤則以震盪小跌作收。不過週一開盤後台指期震盪向上，現貨開盤後則出現電子弱金傳強的局面，而隨著陸港股市轉強表態後，台股的多方力道也逐漸增溫，金融傳產類股為盤面上主要多軍領頭羊，壽險雙雄大漲 3% 以上，中鋼亮燈漲停、航運、塑化也強勢表現，終場加權指數上漲 0.61% 以 17263.28 點作收。整體而言，加權指數自上週突破萬七關卡後持續向上刷新新高，技術面、籌碼面均屬強勢，本週除繼續聚焦財報表現外，蘋果新品發表會、ECB 歐洲央行利率決議也將是市場關注焦點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.51 升至 1.66。買權平均隱含波動率由 13.57% 升至 15.8%，賣權平均隱含波動率由 14.51% 升至 18.15%，買賣權皆升。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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