【Wen姐筆記】閃電俠落難 鋼鐵人航海王主秀！129億融資山頂開派對

台股闖過 17000 點關卡後，融資大軍氣勢如虹，連 3 日上市融資增加 129.55 億元，雖然電子落難，但鋼鐵人與航海王擔綱主秀，讓加權指數連 3 日改寫歷史新高，以 17263.28 點作收，成交值 4520 億元。這波台股攻頂行情，再度由「雙資」攜手 -- 外資加融資的搭配組合。不過明日有台指期結算，仍得提防外資萬般拉抬為結算! 極短線強弱分界為 17200 點城池，只要守穩多方仍有續創新高的機會! 關鍵點位為 17153、17215 與 17316 點。

多方要繼續北上，17153 點為重要中途站，17200 點城池為觀察重點，17200 點兩端哨站為 17182 與 17215 點，最好能守穩 17255 點，則多方再挑戰新高企圖極強，17300 點兩端哨站為 17286 與 17323 點，如能闖關 17357 成功，多頭將劍指

17500 城池。17400 點兩端哨站為 17388 與 17416 點。

但如 17153 點未能守穩，多方想要繼續在 17000 點山頂開派對，回測 17100 點城池，與兩端哨站為 17082 與 17114 點，就得提高警覺。下方 17053 不宜棄守，否則短多攻勢有熄火降溫疑慮，恐回測 17000 點，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，如棄守則本波 17000 點歡樂派對將散場送客。

電子類股昨日佔大盤成交比重降至 5 成，代之而起的為鋼鐵、塑膠與航運金融等傳產族群，此一現象也意味金融市場已開始反應對通膨的擔憂。但單以台股走勢來看，電子成交比重降至 5 成，並非常態，但此一現象為投資人帶來的是機會還是風險? 再度考驗投資人的選股功力! 不過短線上還是得提醒，明日有台指期結算，也得提防外資大動作轉倉或提前上演結算行情，導致震盪幅度擴大! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)