【永豐期貨】台積法說行情失靈 傳產接棒領軍續創新高

期貨走勢

台指期週五上漲 87 點至 17156 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2.81 點，電子期轉為逆價差 - 1.07 點，金融期逆價差縮至 - 0.08 點。現貨部分，三大法人買超 72.92 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 3100 口至 - 7778 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 4256 口至 - 28850 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2703 口至 - 11614 口。

週四公佈數據顯示，美國 3 月零售銷售上升 9.8%，創 2020 年 5 月以來最大增幅，另外拜登政府宣布對俄羅斯實施一系列新制裁，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.9%，標普 500 上漲 1.11%，那斯達克上漲 1.31%，費半指數上漲 0.9%。台股今天早盤一度回測萬七支撐，但隨後在傳產族群領軍帶領下，跌幅逐步收斂，午盤黑翻紅，終場上漲 0.48%，收 17158.81 點，再寫歷史新高，週線連四紅。權值股來看，台積電法說行情失靈壓抑大盤走勢，早盤開低後震盪，終場下跌 1.45%，收 610 元，聯電則受惠美國擬禁出口 DUV 設備，漲幅逾 1%，收 54 元。台積電今天雖然下跌，但台股在個股輪動下持續改寫新高，而萬七之上仍有高檔獲利調節賣壓，預期短期將維持橫向盤整格局，近期進入上市櫃公司首季財報密集公布期，投資人可留意基本面較佳個股。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.52 降至 1.51。VIX 指數下跌 0.09 至 18.25。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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