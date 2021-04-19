中鋼股東會紀念品出爐 黑熊賣萌螺絲起子工具組

中鋼 (2002-TW) 今 (19) 日宣布，今年股東會紀念品結合動物造型及日常用的螺絲起子，可應用於居家修繕，紀念品相關製程及材料全程於台灣製造。

中鋼表示，今年為建廠 50 周年，謹以此別具巧思的紀念品致贈股東，感謝股東堅定的支持，未來將持續以踏實、求新的精神，懷著「Our quality, Your better life.」的理念，期盼為台灣經濟共創下一個 50 年的榮景。

「熊愛台灣棘輪起子工具組」外觀採黑熊造型設計，工具組金屬件使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料製作，塑料材質為環保無毒的 TPR 及可回收的環保 PP，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國 TÜV 及法國 BV 機構認證，並符合美國 CP 65 環保規範。

中鋼表示，秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任，紀念品相關製程及材料全程於台灣製造，期盼藉此支持國內產業供應鏈的發展。

中鋼股東常會受託代理兌換紀念品期間為 5 月 26 日至 6 月 2 日，限持有 1000 股以上的股東領取；而考量 COVID-19 疫情雖已趨緩但防疫仍不宜鬆懈，為分散股東人流，中鋼本次除了公司股務代理機構凱基證券外，也增加永豐金證券為受託代理人。

至於未於受託代理期間交付委託書之股東或持股未滿 1000 股的中鋼股東，則可在 5 月 19 日至 6 月 15 日完成電子投票，並在 06 月 23 日至 25 日持身分證明文件至指定地點或於股東會現場領取紀念品。