電信三雄衝刺5G用戶 Q3上看300萬戶

電信三雄透過娛樂遊戲、加值應用等服務內容，積極將 4G 用戶升級 5G，中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 用戶數成長幅度優於預期，預估第 3 季三家業者 5G 總用戶數可超過 300 萬戶。

台灣 5G 網路雖然啟用時間比國際晚，但 5G 下載速度為全球第三名、網路可用率全球第四，5G 網路開台至今，業界預期，今年全台 5G 用戶滲透率約 10%、約 200 萬戶，年底前滲透率將挑戰 25%。

中華電預期，隨著 5G 網路建設逐步擴大，並加碼行動網路資本支出，5G 用戶數已突破 60 萬戶，看好 6 月百萬戶目標有機會提前達陣，估今年底前達到 2 成，以千萬用戶估算，年底 5G 用戶數上看 200 萬戶。

董事長謝繼茂坦言，雖然現今已能感受到 5G 的網路速度快，但推廣 5G 仍依賴加值應用服務，台灣則尚未出現，但看好相關娛樂應用具潛在發展空間。

台灣大在中高階 5G 手機、5G 好速成双、5Gmo 幣多等產品熱銷帶動下，用戶升轉 5G 動能持續，累積 5G 用戶正式突破 60 萬戶，且每月以超過 1% 的滲透率速度增加，以 720 萬戶來計算，有機會今年 8、9 月 5G 用戶可達百萬戶。

遠傳 5G 用戶數則達 40 萬戶，以年輕、願意嘗試新服務的用戶居多。目標今年 8 月滲透率約 20%，若以 500 萬戶的月租戶規模來看，上看 100 萬戶，且 3 年後滲透率攀升至 5 成。