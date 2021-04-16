經濟部通過正達等7家企業 擴大投資台灣100億元

經濟部投資台灣事務所今 (16) 日通過正達 (3149-TW)、宏洋精密、伸仁紡織、恆誼化工、泓瀚科技、嘉大企業、世紀樺欣風能等 7 家企業將斥資 100 億元擴大投資台灣，累計投資台灣三大方案已有 854 家企業，投資超過 1.21 兆元，估創造逾 10.1 萬個就業機會。

經濟部表示，正達是專業玻璃加工製造商，提供玻璃裁切、拋光、薄化、強化、鍍膜、膠合與 3D 曲面玻璃等服務，因應美中貿易戰全球供應鏈重組趨勢，計畫斥資 30 億元在苗栗銅鑼中興工業區、台南科學園區擴建 3 座廠房，建置智能汽車內裝玻璃生產線。

世紀樺欣風能則是由世紀鋼 (9958-TW) 在去年與台欣工業、樺晟電子 (3202-TW) 合資成立，瞄準台灣國家發展綠能政策，並落實離岸風力供應鏈國產化，將計畫在台中港離岸風電專區，建造離岸風機塔筒 (Wind Tower) 與小管徑鋼管 (Pipe) 生產基地，整體投入金額達近 40 億元。

恆誼化工則專營複合肥料、工業級硫酸與電子級硫酸之廠商，繼去年 5 月通過中小企業投資方案後，為配合台積電 (2330-TW) 需求、擴廠計畫，將再加碼斥資逾 16 億元，在苗栗頭份新建硫酸九廠、電子級硫酸廠房。

另一方面，自行車零件與裝配製造商嘉大企業，配合政府綠能政策，將斥資近 5 億元在南投草屯興建現代化二廠，並導入智慧化生產設備，塑膠模具開發商宏洋精密工業、噴墨打印墨水商泓瀚科技則均將投入 4 億元，分別在彰化中科二林園區、新竹既有廠房擴增產線，伸仁紡織也預計投資逾 1 億元，擴建彰化伸港既有廠房產線。