【永豐期貨】台股破萬七關卡創新高 台積法說定後市走向

期貨走勢

台指期週四上漲 212 點至 17069 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.73 點，電子期正價差擴至 0.46 點，金融期逆價差擴至 - 2.92 點。現貨部分，三大法人買超 81.28 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1328 口至 - 4678 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 576 口至 - 24594 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1092 口至 - 8911 口。

週三鮑爾稱在 2022 年前升息的可能性非常小，很可能考慮升息之前，逐漸縮減資產購買規模，美國經濟在未來幾個月內將有望實現更強勁的增長和就業。美股四大指數除道瓊皆收黑，道瓊上漲 0.16%，標普 500 下跌 0.41%，那斯達克下跌 0.99%，費半指數下跌 1.19%。台股今天開低走高，大盤攻克萬七關卡，收復 5 日線，台積電及聯發科尾盤湧入大量買盤，終場加權指數上漲逾 200 點，收最高 17076.73 點，寫歷史新高。其中台積電下午將召開線上法說，市場買盤保守觀望，股價今天一路於平盤上下震盪，但終場前最後一盤湧入大量，上漲逾 1%，收 619 元，整體而言，台股突破萬七關卡，但仍需觀察量能是否跟上，而資金仍持續偏好傳產，鎖定低基期的指標個股加碼，台積電法說所釋出的景氣與後市展望，將成左右未來股市的重要關鍵。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17300 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.46 升至 1.52。VIX 指數上漲 0.38 至 18.34。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。