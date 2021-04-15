【日盛投顧】指數以長紅姿態創高

◆盤勢分析

1. 市場靜待 2330 台積電法說，周二台股以下跌 14 點的 16，851 點開出，但隨後買盤增溫，資金聚焦鋼鐵、塑化、IC 設計、ABF 等族群，中小型股表現熱絡，2330 台積電亦漲逾 1%，帶動加權指數收漲 210.76 點、以長紅姿態創下新高，終場收 17，076.73 點，漲幅為 1.25%，成交金額 3639.56 億元，籌碼方面，周四三大法人合計買超 81.21 億元：外資買超 43.11 億元、投信賣超 3.32 億元、自營商買超 41.43 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四大盤呈價漲量縮格局，後續上漲宜伴隨量能溫和增長，回檔須以量縮為宜。

(2)均線：目前所有均線呈翻揚向上格局，短線上以 10 日線 (約 16，800 點) 附近為下檔支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，多方信心增溫。

3. 櫃買指數周四終場上漲 1.61%，收在 209.59 點，轉強守穩月線 (約 205.6 點) 不破，後續若挑戰站穩 5 日線，以量增為宜。

4. 觀盤重點：台股指數周三爆出天量，波動劇烈，但周四即以長紅姿態創高，目前技術面維持偏多格局，而第一季財報利多可期、加上資金充沛，背景條件對多方相對有利，惟短線行情熱絡，我們認為當沖、隔日沖比例可能增加，盤中仍不宜過度追高，族群方面，可留意原物料、IC 設計、ABF、運動風、金融、高殖利率。

結構市場靜待台積法說鋼鐵、塑化、IC 設計、ABF 領漲

1. 鋼鐵: 國際鋼價續揚，市場認為中鋼 5 月內銷盤價漲勢確定，2002 中鋼近期帶領鋼鐵族群上攻。2015 豐興、2006 東和鋼鐵、2028 威致、2038 海光受惠台商回流、營建業熱絡，業績持續看增，2031 新光鋼具離岸風電題材，周四股價創波段高。

2. 塑化: 全球在疫苗陸續開打下，對於原油需求可望持續增溫，周四台塑四寶包括 1301 台塑、1303 南亞、6505 台塑化、1326 台化全數上漲。EVA 於 4~5 月邁入大陸鞋材傳統旺季，且部分業者陸續安排歲修，市場供給減少，價格可望維持高檔，有利 1304 台聚、1308 亞聚營運。

3.IC 設計: 近日由於 3661 世芯 - KY 捲入飛騰案，股價重挫，連帶資金對 IC 設計族群卻步，但部分績優 IC 設計指標股於周四股價出現轉強跡象，包括 2454 聯發科、2458 義隆、3034 聯詠、3545 敦泰等皆拉出紅 K 棒。

4.ABF 載板: ABF 主要的新增產能釋出會在 2022 年，今年整體市場仍相當供不應求，而虛擬貨幣價格上漲，提升相關 GPU 及 ASIC 需求，市場認為 ABF 載板價格於第二季有望再度上調，周四 ABF 個股 8046 南電、3037 欣興、3189 景碩同步上漲。