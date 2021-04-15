台積電、聯發科甩尾拉高 助攻台股大漲210點收17076點創新高

美股周三普遍收黑，台股今 (15) 日開低後快速翻紅，隨著資金湧入，由金融、傳產原物料族群扮演領頭羊，帶動大盤一舉飛越萬七，站回 5 日線，電子股普遍回升，加上台積電、聯發科尾盤湧入大量買盤，甩尾拉高，終場加權指數上漲 210.76 點，收在最高 17076.73 點，改寫歷史新高，成交值為 3609.6 億元。

觀察權值股表現，晶圓代工廠台積電下午將召開線上法說，市場買盤保守觀望，台積電股價一路在平盤上下震盪，不過，終場前最後一盤湧入 6544 張大量，股價拉高漲逾 1%，收 619 元；聯發科尾盤同樣吸金，上漲 2%，收全場最高 985 元；鴻海、日月光投控則震盪走跌。

受惠 PVC 需求強勁，報價持續看漲，剛性需求可望維持至年中，塑化族群今日匯集人氣，台聚股價率先攻上漲停價 32.05 元，創 9 年半新高；台塑四寶同樣買氣熱絡，台塑大漲近 4%，南亞、台化也有 2% 以上的漲幅，華夏、聯成、國喬及中石化均表現不俗。

金融股也扮演撐盤要角，富邦金強漲 5%，站上 60 元關卡；國泰金也漲 2.5%，逼近 50 元。原物料傳產股仍是盤面焦點，水泥雙雄台泥、亞泥終場均上漲近 2%。

面板族群連日震盪後，今日獲買單急拉，由於第二季面板供應鏈缺料更加嚴重、交期拉長 1 倍，友達總經理柯富仁表示，誰能拿得到料，就一定賣得掉，帶動友達開高走高，一度大漲 5%，終場漲勢收斂至 2%，以 25.3 元作收；群創依舊是多空過招的焦點，全日成交量降至 37.9 萬張，仍為台股上市股票之冠，終場漲 1%，收 23.4 元。

觀察焦點個股，宏達電基本面好轉，3 月自結合併營收 4.55 億元，月增 99.5%、年增 5.2%，今年紀念品將贈休閒折疊椅，獲股東青睞，推升股價至漲停價 35.9，創逾 1 年來新高。世芯 - KY 因飛騰事件難止血，股價續重挫，苦吞第 5 根跌停，雖然早盤搶短買盤湧入，但仍不敵大量賣壓。