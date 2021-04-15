LED驅動IC本季再漲5-10% 今年產值估達3.6億美元

研調機構集邦科技今 (15) 日指出，LED 驅動 IC 業者去年已針對部分產品調整價格，今年漲勢延續，其中，高階顯示屏的驅動 IC 第二季將再調漲 5-10%，今年整體 LED 驅動 IC 的產值則可達 3.6 億美元，年增 13%。

集邦表示，自 2020 年起，LED 驅動 IC 即面臨產能不足問題，相關業者為確保足夠產能，皆在去年底針對部分產品調漲 5-10%，且因現今 8 吋晶圓產能持續緊張，價格上漲態勢也延續至今年。

尤其小間距、超小間距顯示屏成為市場主流，也拉升顯示屏驅動 IC 的需求，但由於顯示屏驅動 IC 利潤較低，受產能排擠影響，第二季高階顯示屏驅動 IC 價格將再度調漲 5-10%，低階也調漲 20-30%。

就整體市場來看，隨著疫情回穩，相關商業活動、體育賽事陸續恢復，集邦看好，2021 年全球顯示屏驅動 IC 產值將達 3.6 億美元，年增 13%。

集邦指出，顯示屏 IC 產業高度集中，2020 年前五大廠商市占率就超過 9 成，集創北方 (Chipone) 穩坐顯示屏 IC 產業龍頭，市占率達 36%，台廠聚積 (3527-TW) 則主要定位在高階市場，技術領先同業，市占率達 20%，僅次集創北方。

明微電子 2020 年 12 月在中國科創板上市，透過增強資金實力及鞏固市場地位，市占率達 13%，躍升至第三名，富滿電子、視芯科技分別名列第四與第五名，其它廠商包括德普微、日月成、明陽、淩陽華芯等，市占合計 31%。