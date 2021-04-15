〈貴金屬盤後〉公債殖利率上升 黃金收低 褐皮書發布後金價再下滑

週三 (14 日) 交易，受公債殖利率上升的壓力，黃金期貨價格收低，但對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對貨幣政策和經濟前景的最新評論反應不大。

央行公布《褐皮書》報告，顯示經濟成長溫和加速，金價隨後走低。

與此同時，作為避險工具，黃金最大競爭對手之一的比特幣創下了新高價紀錄，萬眾矚目的加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 在那斯達克交易所上市，可能會分化一些流向黃金的避險資金。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 表示，「在抗拒了第二次下跌至每盎司 1675 美元水準後，黃金持續在 1750 美元下方建立基礎。去年新冠疫情讓大宗商品價格暴跌，只要去年這樣的基礎影響仍在扭曲年度通膨數據，我們就會一直卡在這裡做橫盤交易。」

「例如，10 年來最激烈的進出口通膨可能會提振黃金和白銀，但如果重創固定收入並推高債券殖利率，那就不會提高黃金白銀。週二金價走高係因 30 年期債券遭強力拋售，這顯示黃金走勢主要看債券殖利率，而非通膨率。」他說。

週三美國公債殖利率上升，10 年期公債殖利率上升 1.5 個基點至 1.64%，這不利不孳息的黃金。

然而，AvaTrade 分析師 Naeem Aslam 表示，黃金仍守著上升動能，係因市場非常擔心 Fed 的 QE 退場，顯示低利率時間可能拉長，這有利黃金。

「Fed 已經安撫投資者和交易者，稱他們不會改變貨幣政策的前進道路，且鮑爾今日的談話也會進一步澄清此點。」Aslam 說。

鮑爾週三在華盛頓經濟俱樂部表示，Fed 在升息前會逐步縮減購債規模，雖然沒有提供政策改變的日期，但他稱 2022 年前升息的可能性非常小。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 11.30 美元或近 0.7%，收每盎司 1736.30 美元。

《褐皮書》公佈不久，黃金在電子盤交易下跌至 1735.20 美元。

但 BullionVault 研究主管 Adrian Ash 認為，「加密貨幣顯然不具投資組合避險或危機保險的過往歷史。任何人如果為了避險，本來要買黃金但卻買進比特幣，可能一開頭就錯了。 」

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