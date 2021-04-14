〈貴金屬盤後〉美通膨達2年半最高 提振避險需求 黃金上漲

週二 (13 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因數據顯示美國 3 月份消費者物價連續第四個月上漲，通膨率達到 2 年半來最高水準，提升了黃金對抗通膨的避險吸引力。

美政府週二表示，在石油成本上漲的帶動下，3 月份消費者物價指數上升 0.6%。根據道瓊和華爾街日報調查，經濟學家先前預期 CPI 上 0.5%。3 月份的 12 個月通貨膨脹率從 1.7％升至 2.6％。

黃金策略基金 (QGLDX-US) 聯合投資經理人 Jason Teed 表示，「該數據略高於預期，表明美國經濟升溫程度高於預期。」

他指出，多數通膨壓力來自汽油價格的上漲，而核心通膨則較平靜。「經濟學家預期，這些變化大致上是暫時的，所以導引出 Fed 不加調整的立場。」

「整體而言，黃金對這個消息做出積極反映，但黃金短期價格波動並非長期趨勢的指示。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 14.90 美元或近 0.9%，收每盎司 1747.60 美元，自前一日觸及的一週低點反彈。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「通膨可能會進一步上升，未來幾個月的數據可能會異常大，因為去年封鎖時期的基礎數據會扭曲結果。」他指一年前異常高或異常低的數據會扭曲每月通膨率。

「Fed 預期通膨會在暫時加速過後回落，但倘若他們的假設錯誤，物價依舊上升就會帶來關鍵風險。事實上，由於消費者的通膨預期仍上升，這可能轉化為物價水準實際上升。」

交易期間黃金走勢也與債券殖利率相呼應，在通膨數據公布後，與黃金競爭避險需求的債券殖利率走低。10 年期公債殖利率下降 3.9 個基點至 1.63%。公債殖利率下降有利黃金，因可提高不孳息的黃金投資吸引力。

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