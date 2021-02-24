〈昇陽半控告宜特〉昇陽半再控告 宜特：李姓員工未曾任職於昇陽半

昇陽半 (8028-TW) 今 (24) 日公告，公司營業秘密疑遭宜特 (3289-TW) 及其李姓員工未經授權而重製、使用，已接獲臺灣新竹地檢署起訴書通知，針對宜特及其李姓員工確實違反營業秘密法一事，應提起公訴；宜特回應，該員工未曾任職於昇陽半，對於昇陽半不以技術在市場上競爭，利用訴訟干擾市場感到遺憾。

昇陽半 2019 年 9 月首度向宜特提起專利侵權訴訟，認為宜特涉嫌侵犯昇陽半晶圓薄化製程的發明專利，並要求宜特需賠償公司所受損失，也不得繼續使用該專利製程。

智財法院則在 2020 年 6 月判定駁回昇陽半請求，昇陽半也針對營業秘密疑似遭宜特與其李姓員工違反營業秘密法規定，再度提起訴訟。

宜特回應，公司為有效保護客戶智慧財產權，在營運的每一環節，皆有完善的資訊分級、存取與監管機制，同時公司也定期對員工施予智慧財產權保護相關的教育訓練，提升員工法律遵循意識。

宜特也澄清，被告李姓員工從未任職於昇陽半，並指出智財法院已在 2020 年宣判其專利無效，對於昇陽半不以技術在市場上競爭，屢屢利用訴訟手段干擾市場、影響市場感到遺憾。

昇陽半、宜特皆已委請律師，捍衛各自公司與股東權益，雙方財務、業務狀況也無重大影響，相關營運活動均正常進行。