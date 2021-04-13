〈稅收統計〉證交稅、營業稅加持 首季稅收4672億元創新高

財政部統計處今 (13) 日公布最新稅收統計，3 月稅收 2009 億元、年增 19.2%，前 3 月稅收共 4672 億元、年增幅 16.6%，創歷史新高。

觀察主要稅目表現，3 月包括證交稅、綜所稅、營業稅年增幅較多，其中證交稅與綜所稅分別較去年同期增加 96 億元、93 億元，營業稅則較去年同期 87 億元，但營所稅逆勢減少 17 億元。

進一步看前三月，以證交稅表現相對亮眼，單季稅收 559 億元，較去年同期增加 283 億元，增幅居各種稅目之冠，營業稅前三月也較去年同期增加 181 億元；另外，營所稅也較去年同期增加 51 億元。

根據財政部統計，前三月包括關稅、綜所稅、營業稅、契稅與總稅收表現，皆創下單季歷史新高。

另外，娛樂稅部分，3 月稅收 1.59 億元，較去年同期微幅增加 400 萬元，終止連續 5 個月負成長，其中職業表現稅收 337 萬元、年增幅 57.6%，遊樂園稅收 203 萬元、年增 24.8%。

累計前三月，包括娛樂稅、職業表演與 KTV 的娛樂稅收全都衰退，其中職業表演稅收年減 1605 萬、減幅 40.9% 居冠，KTV 的稅收也較去年同期減少 1373 萬元、年減 14.1%。