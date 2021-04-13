外資大買聯電6萬張 反手大砍面板雙雄 賣群創16萬張

台股今 (13) 日早盤一度衝破萬七關卡，再寫新高，但大盤開高走低，下跌 34.79 點，收在 16824.91 點。外資期現貨不同調，現貨大買聯電 6 萬張，近 2 日共買超逾 12 萬張，而面板雙雄則成外資提款標的，群創遭大砍 16 萬張，友達賣超張數也超過 2.5 萬張。

三大法人方面，外資今日持續賣超 17.51 億元，投信也轉賣超 15.94 億元，自營商同步賣超 7.68 億元，共賣超 41.14 億元。

期貨方面，外資回補空單 566 口，空單未平倉口數降至 25406 口；投信增持空單 566 口，空單未平倉口數增至 4735 口；自營商增持多單 702 口，多單未平倉口數增至 23660 口。

外資今日大買聯電 6 萬張，近 2 日共買超逾 12 萬張，買超面板廠彩晶 1.6 萬張，記憶體族群華邦電、南亞科分別 1.5 萬、9600 張，日月光投控、晶技、鴻海及台揚，均獲買超逾 5000 張。

除電子股外，外資買超金融股中信金 2.6 萬張、第一金、玉山金、彰銀分別超過 4000 張，兆豐金、台新金逾 3000 張；航空雙雄再獲外資青睞，大買華航、長榮航分別 1.3 萬、1.1 萬張，台泥 6296 張、中鋼 4887 張，萬海及台塑也超過 3000 張。

外資賣超方面，面板雙雄成外資提款標的，群創繼昨日獲外資買超 1.6 萬張後，今日遭大砍 16 萬張，友達也遭砍 2.5 萬張；外資賣超仁寶 1.8 萬張，宏碁、英業達、緯創逾 5900 張。

傳產族群中的造紙股、塑化股等也遭外資提款，賣超長榮 1.7 萬張，中石化 1.5 萬張，造紙股榮成 1.3 萬張、正隆 8800 張、永豐餘 4400 張，紡織股力鵬、南紡超過 7700 張，塑化股除中石化外，國喬、中纖、台聚也遭賣超 6000 張。

國泰證期分析師蔡明翰表示，短線多頭格局不變，但指數上檔有壓，台積電本周法說會釋出的展望，若優於市場預期或外資回頭轉買，有利電子權值股再度點火，預期短線指數緩步震盪創高格局不變。