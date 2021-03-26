〈仁寶法說〉筆電出貨估成長10-15% 非PC維持雙位數成長目標

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (26) 日召開法說，展望今年，總經理翁宗斌表示，目前零組件缺口仍大，但整體需求維持強勁，預期今年全年整體筆電出貨可望年增 10-15%，也將持續擴大布局穿戴、車用、5G 等非個人電腦市場，維持全年雙位數成長目標。

翁宗斌表示，目前零組件缺口平均達 10-20%，將影響整體筆電出貨，不過包含教育 Chromebook 需求維持高檔、商用筆電逐步回溫下，今年出貨量仍可望年增 10-15%，優於去年 4800 萬台水準。

仁寶去年個人電腦業務占約 65%，非個人電腦比重則占 35%，其中，在遠距教學需求帶動下，去年教育 Chromebook 占整體筆電出貨約 25%，今年出貨比重可望再向上提升，電競筆電出貨則約占 5-10%。

至於短期零組件吃緊是否出現重複下單 (overbooking) 現象，翁宗斌認為，缺料狀況到第 3 季仍難解，短期 overbooking 現象也無法避免，但整體供需是隨市場變化，仁寶將隨時留意市場變化，透露現在每周都在追料、看市場變化。

展望未來，翁宗斌指出，雖然有缺料狀況，但對今年整體營運仍審慎樂觀，長期而言，在遠距商機延續、WFH、數位化帶動下，筆電需求可望維持強勁，非個人電腦也將持續強化 5G、車電、醫療布局，中長期仍以營收比重達 40% 為目標。