【統一投信】中、印復甦力道強 股市整理後再上

根據 IMF 最新報告，今年印度和中國 GDP 成長率分別上看 12.5%、8.4%，高居全球排名一、二，傲視主要經濟體。經濟恢復力道強勁、企業展望正向，今年中印股市值得期待，目前中、印股市處於 2 月創高後的回檔整理期，投資人可把握逢低布局機會。

統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，印度股市在 2 月創新高後，呈現橫盤整理，但今年走勢樂觀，仍有續漲空間，主要利基為疫苗施打、基本面轉佳與財政支持三大利多。印度 3 月製造業 PMI 為 55.4，連續 7 個月維持 55 以上高位，疫苗擴大施打後，服務業也顯著轉好，後續可望逐季提升擴張力道。

此外，印度政府擴大財政支出以提振經濟，主要針對基礎建設及城市發展加大力度投入預算，預期許多相關產業公司都將受惠，尤以大型龍頭股為主。預期今年企業獲利將逐季轉佳，加上全球寬鬆資金與弱勢美元環境，有利外資持續進駐。根據彭博統計至 4/8，外資今年來買超印度 74.52 億美元，在新興亞洲國家買超強勁，僅次於中國。

中國股市方面，黃柏凱指出，今年農曆春節過後轉為弱勢整理，主因是內部有市場擔憂流動性緊縮、官方強化金融監管與落實房住不炒等政策，外部受到中美關係持續緊張等因素，壓抑市場信心，拖累主要指數今年來報酬由正轉負。

黃柏凱強調，中國在工業利潤率、製造業 PMI 等數據良好，清明連假期間境內旅遊人次破億，恢復至疫前同期 94.5%，旅遊消費收入年增 228.9% 至 271.6 億人民幣，恢復至疫前同期的 56.7%，旅遊消費市場有序復甦。經濟動能強勁，且 A 股指數基期相對較低，一旦市場投資情緒轉好，也會快速發動漲勢，後市樂觀以對。

投資方向上，A 股著重內需消費、原物料、石化、醫藥、新能源車等；印度關注受惠農村經濟復甦和產業集中度提升的龍頭股，包括 IT 服務、銀行、非銀金融、基建、原物料、消費等。

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