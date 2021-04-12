航空機組員開放接種疫苗 指揮中心：符三條件可望鬆綁居家檢疫

國內今 (12) 日起開放第一、二、三類對象 61.3 萬人接種新冠疫苗，包括高接觸風險的航空機組員，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若航空公司符合三大條件，分別為落實外站管理、機上全程防疫、完整接種疫苗，將研議鬆綁居家檢疫天數的規定。

我國獲配 COVAX 平台首批阿斯特捷利康 (AZ) 疫苗 19.92 萬劑，今日完成檢驗封緘程序後，預計 4 月 14 日送往各地衛生局與醫院。莊人祥指出，由於此批疫苗效期只到 5 月底，因此會請醫療院所優先施打。

對於航空業疾呼，希望機組員接種新冠疫苗後，5 天居家檢疫的規定能進一步鬆綁。莊人祥表示，據今年 2 月調查，國籍航空機組員符合公費疫苗接種資格約 1.1 萬人，扣除 800 名正進行居檢者，目前約有 9 成的人可依班別安排接種疫苗。

莊人祥強調，機組員若能落實外站管理、機上全程防疫措施，以及有完整接種疫苗，將研議鬆綁入境檢疫規定，但細節無法說明。

為維持防疫量能，今起擴大開放中央及地方政府防疫人員，與高接觸風險工作者接種 COVID-19 疫苗，指揮中心副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞、華航總經理高星潢等人，今日也於記者會上公開施打疫苗，盼強化民眾對疫苗有效性、安全性的信心。

此外，國內今天新增 1 例境外移入病例 (案 1059)，為本國籍 20 多歲女性留學生，去年 10 月至日本就學，於今年 4 月 4 日返台，入境時並無症狀，9 日陸續出現頭暈、噁心等症狀，10 日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。目前全台累計確診病例數達 1058 例。