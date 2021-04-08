AZ疫苗擬開放出國工作者自費施打 最快月底上路

AstraZeneca 新冠疫苗開打迄今近 3 周，疫情指揮中心今 (8) 日表示，昨天接獲 1 例 20 多歲男子接種後第 5 天，身體出現多處瘀斑，但並未認定為血栓事件。為了加快接種速度，AZ 疫苗最快本月底開放給有出國工作留學需求的民眾自費接種，預估將釋出 5000 至 1 萬劑。

我國目前共取得二批牛津 AZ 新冠肺炎疫苗，其中一批 11.7 萬劑效期至 6 月 15 日，另一批 19.92 萬劑效期只到 5 月底，截至 7 日，僅 2 萬多名醫事人員接種。從下周一 (12 日) 起，將進一步開放防疫人員、航空機組員及第二、三類接種對象施打疫苗。

發言人莊人祥表示，下周擴大接種對象至第三類後，將視疫苗狀況來決定是否再開放第四類接種對象，這類對象包括因外交或公務奉派出國的人員，以及海外工作、留學等有出國需求的民眾，可自費接種新冠疫苗。

莊人祥說明，第四類的自費接種對象，有機會在 4 月底前開放施打，可能釋出疫苗數量約 5000 到 1 萬劑，不排除在下周就會宣布開打時程。

另一方面，疾管署昨天接獲通報，新增 9 起接種後不良反應事件，其中 1 件疑似嚴重不良反應事件，一名 20 多歲男性醫護人員，接種 5 天後肢體出現多處瘀斑，前往醫院急診就醫後，恢復情況良好，這名個案檢驗凝血指標，數值都是正常的，並未認定為血栓事件。

歐洲傳出多人接種 AZ 疫苗後出現血栓事件，引發安全性疑慮，歐盟藥品管理局已列為疫苗極罕見副作用，衛福部專家緊急開會討論此事，除建議使用避孕藥或荷爾蒙治療者停藥 28 天再接種，其餘族群可繼續接種，但民眾應知悉潛在風險。