美國長期利率上漲暫停 繼續接受風險

市場依舊維持接受風險狀態

上週的美國長期利率因前一週末發佈的美國非農僱用數據非常良好，在前期上漲後反轉下跌。美元也受此影響呈疲軟走勢。股市依舊強勢，主要股指更新高價等，包容風險狀態依舊。



【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【美元 / 日圓與美國公債 10 年殖利率 - 日本公債 10 年殖利率相比較】

(資料來源: OANDA)

這週除了美國長期利率依舊是市場焦點以外，也需要關注各種緊急指標

這週除了美國長期利率的動向成為市場焦點以外，美國也將要發佈消費者物價指數、零售銷售額、工業生產等重要經濟指標。



消費者物價指數因受原油價格上漲的影響，市場預測是上漲，但是如果低於市場預測的話，美國公債殖利率下跌，將成為美元上漲阻力。



零售銷售額、工業生產等數據需要關注與上次不怎麼樣的數據結果相比，有多麼大的反動。如果和市場預測一樣是良好數據的話，有可能會提高市場對風險的容忍度。



另外，歐洲也將發佈歐元區的零售銷售額和工業生產、德國 ZEW 經濟指數等。市場除了關注歐元區的經濟復甦狀況以外，中國也將發佈 GDP 等經濟指標。如果數據依舊良好的話，將會成為股市和澳元等上漲的材料。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場中一直強勢上漲的英鎊、美元呈疲軟推移。相對來說，瑞郎、歐元、日圓等低利率、經常帳盈餘國家的貨幣都比較強勢。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，除了英鎊大幅下跌以外，美元上漲也暫時告一段落。相對來書，日圓和瑞郎、歐元最近有上漲



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

點擊查看最新 OANDA 外匯強弱圖

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場



因市場對 FRB 強勁的貨幣寬鬆政策、針對新冠肺炎的追加刺激經濟方案、基礎建設等政策的期待感很強，走勢一直堅挺，上週又有美國公債殖利率下跌，所以依然保持堅挺狀態。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲的股指也維持堅挺走勢。上漲停滯的英國股市也開始更新高價。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲，大洋洲市場的股指雖然與歐美的股指相比上漲壓力大，但是大部分都維持了堅挺走勢。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤的主要產品波動相關性來看，日圓、歐元、瑞郎對美元的相關性很強，而除了英鎊走勢相反以外，與其他貨幣的相關性也比較低。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

美元 / 日圓和日圓交叉盤貨幣對之間的相關性，因為日圓、歐元、瑞郎在對美元上相關性很強，所以，美元 / 日圓和歐元 / 日圓沒有相關性，美元 / 日圓和瑞郎 / 日圓是負相關。其他日圓交叉盤貨幣對與美元 / 日圓的相關性和上週一樣，維持了比較高的狀態。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

上週的英鎊尤為疲弱，從含有英鎊的貨幣對的相關性來看，都呈現了很高的相關性。可以看出，主要貨幣對英鎊都出現了相同走勢。

【上週的含有英鎊貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，相對於股市上漲，美元直盤貨幣對中對日圓、對歐元在股市上漲時拋售美元，對英鎊是買入美元，對澳元是沒有相關性，整體來看美元的強弱與股市的相關性非常零亂。另外，與日圓交叉盤貨幣對的關係中，除了與歐元 / 日圓的相關性很低，與平常相關性很高的英鎊 / 日圓和澳元 / 日圓也出現了負相關。可以看出，股市與外匯市的相關性出現了與平時不同的走勢。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

更多 OANDA 專業分析

本文出處 https://bit.ly/3s5eLTn

分析師專欄 https://bit.ly/2WIvYpf

OANDA 數據中心 https://bit.ly/36cSvNR

OANDA FB 粉絲團 https://bit.ly/2z976xH

此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。