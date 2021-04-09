【富蘭克林華美】財報公布季，區間盤整

題目: 財報公布季，區間盤整

摘要: 迎接財報公布三月營收與第一季業績數字，市場雜音較多，可能以個股表現為主，大盤指數空間不大，為整理格局，建議選股不選市，分批布局。

台股由權值股領軍，本周指數一路創新高後，漲多賣壓出籠，週五終場收黑 72.34 點或 - 0.43%，收 16,854.1 點 (證交所，截 4/9 收盤)，成交量 4,362.98 億 (台幣)，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，即將迎接財報公布三月營收與第一季業績數字，市場雜音較多，可能以個股表現為主，大盤指數空間不大，為整理格局，建議選股不選市，分批布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，由近期盤面主流來看，權值股表現不俗，主流類股輪動趨勢明顯，電子股趨勢則由上游往中游移動。觀察電子中游類股如網通、工業電腦 (IPC)、IC 族群也是個股表現為主，能獲得關鍵零組件與晶片者，則營收成長可望持續向上挑戰。

此外，周書玄分析，由於資金外溢效果出現，不僅電子股由上游往中游尋找投資標的，傳產類股也受到資金流動影響，包括戶外休閒活動之戶外機能服飾、戶外鞋、加工絲、化學纖維等類族群，也是資金抬價目前輪動快速的標的，因此，也建議投資人以電子與傳產均衡布局。

周書玄建議，操作上目前看好包括半導體 (IC 設計、晶圓代工、記憶體)、ABF、PCB、面板、運動休閒 (自行車、運動鞋)、航運、原物料等相關類股等。而針對後疫情時代，全球消費復甦，也推估食品、餐廳、戶外活動、汽車、旅遊等皆可望逐漸改善，將進一步布局。

短線上，台灣經濟成長趨勢不改，預估經濟成長率仍可達 4% 左右，目前短線上以個股表現為主，由於週五 (4/9) 爆量收黑，預估指數需整理一段時間，才有機會再向上突破前波新高。富蘭克林華美投信提醒，投資人應留意風險，電子與傳產可以均衡布局，建議挑選低本益比或是落後補漲的族群，若長線看好者，不妨利用台股基金定期 (不) 定額，以降低風險。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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