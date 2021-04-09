衝破「萬七」三大法人全站賣方 外資操作面板雙虎兩樣情

台股今 (9) 日一度衝破「萬七」大關，但三大法人趁高點獲利了結，同步站在賣方，合計賣超 57.9 億元，成為大盤收黑元凶。外資和自營商都終止連 4 買，其中，外資操作面板雙虎兩樣情，續減持群創 5.23 萬張、為連 2 日減碼，但認錯回補友達 2.68 萬張。

外資今天賣超 29.44 億元，投信賣超 8.18 億元，自營商賣超 20.37 億元，三大法人合計賣超新台幣 57.99 億元。外資不只在現貨轉為賣超，在台指期也佈空單，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2090 口至 25452 口。

以個股來看，外資買超前 10 名為：華邦電 4.6 萬張、友達 2.68 萬張、彩晶 1.98 萬張、大成鋼 1.42 萬張，此四檔獲加碼超過萬張以外，其餘依序為英業達、日月光投控、旺宏、元大台灣 50 反 1、京元電子。

外資賣超前 10 名為：群創 5.23 萬張、中鋼 2.27 萬張、聯電 1.91 萬張、長榮 1.43 萬張，其餘依序為仁寶、長榮航、光磊、瑞軒、力鵬、南紡。

投信買超前 10 名為：友達 1.58 萬張、群創 1.2 萬張，其餘依序為南紡、聯電、華邦電、長榮、華航、南亞科、技嘉、金居。

投信賣超前 10 名為：鴻海、廣達、欣興、富邦金 5、矽格、緯創、華通、元太、台半、金像電。

自營商買超前 10 名為：華邦電、華頓 S&P 布蘭特正 2、旺宏、國泰美國道瓊正 2、中鋼、國泰台灣 5G+、元大 S&P 石油、陽明、中石化、南亞科。

自營商賣超前 10 名為：元大滬深 300 正 2 遭賣 3.3 萬張、長榮 1.4 萬張，其餘依序為永豐台灣 ESG、群創、中信中國高股息、東和鋼鐵、大成鋼、聯電、富邦上証正 2、國泰永續高股息。

整體來說，外資期現貨略為同步做空，技術面電子權值今日漲多熄火拉回，但台股 4/8 低點支撐不破，預期過高後呈現換手放量，待逢高獲利了結賣壓沉澱後，台股可望再戰，短線以震盪偏多格局為主。