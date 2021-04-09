健鼎首季營收151億元創歷年新高 Q2估持平

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收，受惠工作天數增加，達 50.91 億元，改寫歷年同期新高，首季營收 151.01 億元，也創歷年同期新高，年增 28.87%。

健鼎湖北仙桃廠新產能將在今年第二季開出，但目前接單已滿，整體產能新增速度和緩，第二季營收估落在 151 億元上下，第三季才可能明顯成長。

健鼎首季雖然營收亮眼，但在原物料成本上漲的衝擊下，毛利率預估將低於去年第四季 21.47%。

健鼎新產能在今年第二季開出，全年營收突破 600 億元；法人估今年稅後純益將超越 72 億元，依目前股本 52.56 億元計算，每股純益將達 13.7 元。

健鼎 HDI 板占營收 35%，由於去年整體台商 PCB 廠並沒有新增的 HDI 製程開出，健鼎目前 HDI 產能到第二季都已接滿，新訂單要到第三季才能交貨，整體上半年接單狀況佳。

健鼎 2020 年稅後純益 61.26 億元，每股純益 11.65 元，為連續兩年每股純益超越 11 元，依健鼎過去 63% 盈餘配發率計算，去年盈餘可望配發出 7.3 元現金股利，創新高。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，健鼎生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃。