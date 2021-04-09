〈新股IPO〉長榮鋼環保綠能事業明年營收估增55% 獲利貢獻上看6成

長榮鋼 (2211-TE) 積極布局環保綠能事業，旗下除了欣榮及水美外，另一轉投資榮鼎，年底商轉後，將成為國內發電規模最大的生質能發電廠，公司表示，明年綠能事業營收可望增加 55%，且毛利較高，貢獻獲利上看 6 成。

長榮鋼環保綠能事業目前有 3 家轉投資子公司，持股 68.46% 的欣榮，是桃園唯一大型生活廢棄物焚化廠，也是台灣目前唯一 BOO 模式營運的焚化廠，扣除 5 月及 11 月歲修，年處理能量約 44 萬噸。

此外，欣榮在焚燒廢棄物的同時，也利用汽電共生發電，每年可發電 2.5-2.6 億度，其中約 2.2 億度出售給台電，二個業務合計一年可貢獻長榮鋼 13 億元營收。

雖然欣榮與桃園市府現行 20 年的合約將於今年期滿，現正與市府重新議約中，不過，公司看好，預計年底前可順利續約。

至於持股 48.13% 的水美工程，則是北區唯一的甲級有害事業廢棄物綜合處理中心，可處理工廠及醫療院的有害事業廢棄物，年處理能量為 2 萬噸，年營收約 7 億元。

長榮鋼表示，隨著終端有害事業廢棄物的處理需求持續增加，水美將持續擴增處理量，預計到 2023 年處理量將增加 50% 至每年 3 萬噸。

而長榮鋼另一轉投資、持股 50% 的榮鼎以 BOT 模式，在桃園打造台灣首座具備多項功能的大型生質能源中心，設計年處理量 21.9 萬噸，在 2018 年 10 月與桃園市政府簽約，特許期間 25 年。

而榮鼎不僅可利用廢棄物焚化產生的熱能發電，也能利用廚餘發酵產生的沼氣來發電，且因發電過程中的二氧化碳排放量符合綠電規範，售電單價更高於欣榮，預計年底商轉後，年營收估達 11 億元。

長榮鋼指出，目前環保綠能事業營收約 20 億元，占整體營約 25%，但獲利貢獻度達 55%，雖然今年有榮鼎加入後，環保綠能事業營收可望年增 5 成，但在鋼構本業同步成長下，預計今、明 2 年在營收占比不會有太大變動。

長榮鋼今日也公告 3 月營收 12 億元，登興櫃以來新高，月增 29.5%、年增 103%；單月新高；第一季營收 30.48 億元，年增 25.3%、季增 17.6%，也寫同期新高、歷史單季次高