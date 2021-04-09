飯店業擺脫谷底期 晶華、雲品3月營收增逾5成 Q1業績轉正成長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年4月9號16點6分

連鎖飯店集團陸續公布第一季營收，在國旅發威和低比較基期下，晶華 (2707-TW)、雲品 (2748-TW) 今(9) 日發布 3 月合併營收，均較去年同期成長超過 50%，並帶動第一季營收轉為正成長。

晶華 3 月合併營收 4.56 億元，月減 18.84%，年增 53.71%，第一季合併營收 15.47 億元，年增 13.46%。

而雲品 3 月合併營收 1.43 億元，月減 17.81%，年增 55.54%， 第一季合併營收 5.08 億元，年增 2%。

晶華說明，由於國內疫情趨於平穩，台北晶華餐飲和麗晶精品收入大幅成長，加上旗下太魯閣晶英、台南晶英、晶泉丰旅及達美樂均持續成長，營運動能升溫。

其中，專精於服務高端市場的麗晶精品營運狀況良好，第一季業績大增 80%，會員數也暴增 40%，顯示精品市場需求熱絡，晶華透露，由於各大國際精品看好台灣金字塔頂端客群在珠寶腕表領域的消費力，紛紛洽商進駐商場或加碼升級店裝。

雲品則指出，3 月受惠於日月潭雲品溫泉酒店住房暢旺，加上君品 Collection 宴會平台營收穩定，使農曆年後的傳統淡季仍有一定水準的獲利表現，而過往以國際觀光客為主的君品酒店，除了餐飲業務維持暢旺，在過去一年的努力下，成為國旅消費者周末假日住宿的熱門選項之一，國旅市場布局漸有斬獲。

進入第二季後，看準麗晶精品的高成長潛力，晶華將攜手旗下星級餐廳結合總統套房私廚晚宴和私人管家的導覽服務，持續強化高端客群經營。

雲品則說明，4 月適逢清明連假，雲品溫泉酒店保持 90% 以上住房表現，而去年遞延的婚宴和企業宴席也逐步恢復辦理，館內和館外的宴會廳在 5 月周末假日幾乎是一廳難求，有望帶動 5-6 月傳統淡季中維持穩定動能。