雲品去年穩守獲利 EPS1.44元 擬配息1元

連鎖飯店集團雲品 (2748-TW) 今 (4) 日董事會通過去年財報，全年稅後純益 1.09 億元，每股純益 1.44 元，在疫情的嚴峻衝擊下，仍穩住獲利表現，其中，第四季每股純益達 0.97 元，寫 4 季高點，反映疫情影響逐漸淡化；董事會也通過，擬配發每股 1 元現金股利，股利配發率達 69%，以今日收盤價 43.95 元計算，現金殖利率 2.28%。

雲品去年合併營收 18.34 億元，年減 22.98%，營業毛利 4.46 億元，年減 38.8%，毛利率 24.35%，年減 6.29 個百分點，營業利益 0.91 億元，年減 66.57%，營業利益率 4.97%，年減 6.47 個百分點，稅後純益 1.09 億元，年減 40.71%，每股純益 1.44 元。

雲品去年第四季合併營收 6.31 億元，年減 5.69%，營業毛利 2.04 億元，年減 9.73%，毛利率 32.32%，年減 1.51 個百分點，營業利益 1.01 億元，年減 1.94%，營業利益率 16%，年增 0.67 個百分點，單季稅後純益 0.74 億元，年增 2.08%，每股純益 0.97 元。

雲品表示，去年觀光與餐飲業受疫情衝擊甚鉅，國際旅遊市場也進入整理階段，不過因境內疫情控制得宜，雲品溫泉酒店受惠強勁國民旅遊需求，平均房價仍有成長，是旗下最穩定獲利的營業單位。

展望 2021 年，雲品指出，將致力優化日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店等住房業務，維持平均房價和旅遊品質。

另一方面，雲品積極將館外餐飲業務多角化布局，去年君品 Collection 占營收比重逐步攀升，桃園「皇家薇庭」在疫情中仍逆勢成長，未來將更聚焦中高端宴會市場業務。