三能-KY 3月營收突破2億元創高 Q2啟動漲價

各式專業烘焙器具供應商三能 - KY(6671-TW) 3 月營收大舉突破 2 億元，以 2.13 億元創新高，月增 1.74 倍，年增 28.82%，為反映上游原物料漲價，三能 - KY 主管並指出，第二季起將針對台灣與中國市場調高產品售價。

三能 - KY 第一季營收 4.46 億元，季減 18.83%，年增 36.99%，第二季營收可望因產品售價調高及工作天數增加，加上新產品上市，將再較第一季成長。

三能 - KY 現有台灣及中國無錫產生綫，供應兩岸烘焙業使用，公司主管今天指出，第二季起將調高產品售價，4 月大陸銷售產品開始調高，5 月則調高台灣售價。

依目前鋼鐵原物料的價格上漲趨勢來看，市場預估，三能 - KY 第二季的兩岸烘焙器具產品價格調漲應在 1 成內。

三能 - KY 去年稅後純益 2.22 億元，年增 17.56%，每股純益 3.66 元，成長主因是電子商務銷售比率提升，及因自動化設備投入展現成效，使毛利率增加，三能 - KY 日前董事會通過去年盈餘擬配發放現金股利 3 元

三能 - KY 2021 年將持續推出新創產品，除陸續推出的一體成型鑄鋁土司盒、動物造型土司盒持續熱銷外，2021 年也正開發設計一系列的新產品，並與多家烘焙同業及文創企業展開聯名行銷，這些銷售模式可望在今年延續電子商務銷售業務之成長。