資金調度更彈性！三大銀行推轉帳調額

目前銀行針對使用網路銀行或行動銀行等通路進行非約定轉帳交易，不過皆設有單筆、單日及當月的轉帳限額，為了便利民眾臨時的資金調度，前三大銀行北富銀、國泰世華銀行、中國信託銀行均有轉帳調額服務，其中，北富銀更首創手機一鍵調額，民眾不用再為轉帳限額不足而苦惱。

銀行對行動轉帳的額度限制，多在單筆新台幣 5 萬元、單日新台幣 10 萬元、單月新台幣 20 萬元左右，客戶若與家人、朋友有較大筆的資金往來，或有生意帳務上的需要，往往會不敷使用，甚至有客戶為此申請多個帳號搭配運用，增加資金管理上的難度。

為解決客戶轉帳上的痛點，台北富邦銀行針對非約定轉帳交易推出「一鍵調額」新功能，只要透過手機即可輕鬆提高網行銀的轉帳限額，提高後單筆限額可達新台幣 15 萬元、單日限額達新台幣 30 萬元、當月限額則為新台幣 80 萬元。

北富銀特別開發「一鍵調額」功能，客戶只要進入北富銀行銀，點選「提高轉帳額度」即可輕鬆完成申請，其中調高額度會於隔日生效；將額度調回原本限額可即時生效，方便民眾隨時進行金流控管。

除了北富銀，國泰世華銀行、中國信託對於想要提高非約定轉帳限額的民眾，也提供臨櫃辦理、持金融卡到該行 ATM 機台操作的調額服務。

國泰世華銀行採臨櫃辦理，單筆與單日調額上限皆為 50 萬元，為目前單筆與單日限額最高的銀行，單月限額為 100 萬元。

中國信託的轉帳調額須持晶片金融卡至 ATM 或臨櫃申請設備認證碼，在手機上輸入認證碼後，綁定手機，再透過綁定的手機進行申請提高限額。單筆限額可調高至 10 萬元，單日可調高至 20 萬元，單月額度為 100 萬元。