聯強3月、首季營收寫同期次高 Q2挑戰同期高

聯強 (2347-TW) 受惠資通訊市場需求持續暢旺，3 月營收 331.06 億元、第 1 季營收 866.4 億元，均寫歷史同期次高，看好市場動能將延續，預期第 2 季營收將優於去年，挑戰同期新高。

聯強 3 月營收 331.06 億元，月增 48.1%、年增 20.63%；第 1 季營收 866.4 億元，季減 13.2%、年增 26.1%。從產品結構來看，第 1 季宅經濟相關電競 / 遊戲機持續熱銷，年增超過 50%；智慧裝置因新品上市帶動買氣，年增達 135%；手機與平板在 5G 換機潮及遠距商機帶動下，也有近 30% 年成長。

此外，商用市場因政府 / 企業加速投資數位轉型，年成長也超過 20%，筆電 / 桌機則由於供貨吃緊，成長受到壓抑，僅與去年持平。

從地區分布來看，中國營運年增 26% 表現最佳、紐澳則延續去年連 4 季創新高氣勢，第 1 季再創同期新高，成長 14%；印尼也擺脫疫情陰霾，年增 14%、創同期新高；台灣、香港也有雙位數成長。

展望本季，聯強表示，資通訊市場強勁動能將延續，包括政府 / 企業對數位轉型投資的剛性需求、新 CPU、顯示卡上市帶動升級換機潮，以及 5G、WiFi 6、AIoT 等新科技與應用更加成熟，都將讓 IT 市場持續熱絡，預期第 2 季營運可保持雙位數年增幅，挑戰同期新高。