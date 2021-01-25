獲頒交大名譽博士 杜書伍：台灣資通訊站上世界舉足輕重地位

聯強國際 (2347-TW) 集團總裁兼執行長杜書伍今 (25) 日獲頒國立交通大學名譽博士，他致詞表示，台灣資通訊產業在世界舉足輕重的地位，不但與有榮焉，也造就自己豐碩的事業生涯。

杜書伍表示，從 1970 年進入交大後，歷經母校給予厚實的專業薰陶，也逢資訊電子產業萌芽，有幸能從初期的推動及爾後 40 多年發展的參與奉獻。期間酸甜苦辣的歷程，看到現今台灣資通訊產業在世界舉足輕重地位，不但與有榮焉，也造就豐碩的事業生涯，在長期的歷程中，要特別感謝苗豐強先生的鼎力支持與協助，以及團隊工作伙伴們同心協力，才有這樣的成果。

杜書伍 1974 年畢業於交大計算與控制學系；1976 年加入神通電腦推廣微處理器應用，為台灣 IT 產業發展奠定重要基礎；1979 年創辦台灣第一本推廣微處理器的雜誌「微電腦時代」，打開 IT 領域應用商機之先河。

聯強國際 1988 年成立，由杜書伍擔任總經理，首創專業通路商概念，以銷售、配送、維修三合一的經營模式為高科技產品供應鏈提供整合型服務，開創全新的經營模式，並使聯強順利在 1995 年掛牌上市，成為台灣首家上市的通路商。

聯強現為全球第二大高科技通路商，營運據點遍及全球 38 個國家與地區，泛聯強通路集團營收達 1.38 兆元；杜書伍曾獲得「台灣資訊產業開拓史十大關鍵人物」，領導聯強國際集團連續 18 年成為「台灣 20 大國際品牌」；連續 12 年獲選為「台灣最佳聲望標竿企業」；連續三屆獲得《哈佛商業評論》評選為「台灣最佳執行長前 10 強」。杜書伍同時獲得交通大學傑出校友，以及交大在台建校五十週年選出的五十位最有影響力校友之一。

交大校長陳信宏指出，杜書伍對於推動管理知識普及不遺餘力，以其自身 40 年經營管理實務經驗，撰寫「打造將才基因」、「將將」、「觀念漫談」、「不停駛的驛馬」、「3% 的超越」等著作及撰寫專欄，並在資訊科技、企業管理及社會的貢獻，展現一流企業家風範，為此表彰在企業經營及服務社會的重要貢獻。