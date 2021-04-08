光寶科3月營收132億元月增27% Q1年增15%

光寶科 (2301-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 132.38 億元，月增 27.27%，年增 5.06%；第一季營收 377.18 億元，雖然由於閎暉今年起不列入合併財報，使營收季減 9%，但在各產品需求持續提升，加上客戶憂缺料提前部署帶動下，營收年增 15.75%。

展望第一季，光寶科表示，雲端運算、5G、AIoT、光電元件、汽車電子、筆電及遊戲機與電競類等市場需求持續提升，加上新品加入，且客戶憂心缺料問題超前部署，營收將大幅優於去年同期，產品組合有利下，雙率將較上季成長。

光寶科表示，3 月光電部門營收占比 22%；受惠 LED 元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化 UV LED 等需求提升，加上 LED 車用照明產品出貨增加，光電部門營收較去年同期成長逾 2 成。

雲端及物聯網部門營收占比；其中，雲端運算、網通設備電源管理系統、AI 智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增逾 2 成。

資訊及消費性電子部門營收占比達 53%；筆記型電腦及遊戲類電源產品需求成長、雷射多功能事務機種出貨順暢以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升，帶動資訊及消費性電子部門營收月增逾 3 成。