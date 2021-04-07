AZ疫苗擴大接種對象 防疫人員、機組員可施打

疫情指揮中心今 (7) 日表示，台灣透過 COVAX 獲配 AstraZeneca 新冠疫苗，首批 19.92 萬劑預計 4 月中旬可放行提供接種，為維持防疫量能，自 12 日起，開放中央、地方防疫人員及機組員、船員等高接觸風險工作者接種。

COVAX 提供首批 19.92 萬劑 AZ 疫苗已於 4 月 4 日運抵台灣，目前正由食藥署進行檢驗封緘作業，估 4 月中旬完成提供接種。為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，因此，將開放接種計畫所列第二、三類實施對象。

包括中央及地方政府防疫人員，國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線等高接觸風險工作者，下周一起將可接種新冠疫苗。

指揮中心說明，為增加疫苗接種可近性、提升效能，將請地方衛生局與現行合約醫院持續溝通，增加疫苗接種門診診次及每診次就診名額，並輔導尚未成為疫苗接種合約院所的專責醫院成為接種點，預計 4 月 16 日起，全台至少將有 170 處可提供接種服務。

對於新冠疫苗外購進度，指揮官陳時中表示，我國已採購 505 萬劑的莫德納疫苗，雖然名氣較小，但機轉、效果與德國 BNT 疫苗一樣。

此外，據疫情監測資料顯示，英國、南非共和國及史瓦帝尼王國等 3 國疫情已過高峰且呈明顯下降，因此，自 4 月 10 日零時起，旅客如過去 14 日內具這三國旅遊史 (含轉機)，入境後恢復自第三級流行地區抵台旅客的檢疫措施 (防疫旅宿或 1 人 1 戶居家檢疫 14 天)，無須再入住集中檢疫所，後續仍應落實 7 天自主健康管理。