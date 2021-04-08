瑞信：英特爾股價仍有上漲空間 目標價80美元

美國科技巨頭英特爾 (INTC-US) 在日前針對資料中心正式推出 10 奈米製程 Ice Lake 處理器晶片，能夠為 AI、高速運算提供優異表現，並與 AMD 推出的米蘭伺服器 CPU 較勁。英特爾更矢言，將以「極具侵略性」的方式奪回伺服器市場市占率。瑞士信貸 (Credit Suisse) 認為，英特爾股價被低估，值得投資者買進。

英特爾 10 奈米製程的 Ice Lake CPU 平均性能將較上一代提高 46%，與崛起的 AMD 一較高下意味濃厚，英特爾在發布會上表示，Ice Lake CPU 與 AMD (AMD-US) EPYC 米蘭 CPU 評測結果顯示，Ice Lake 在 Linpack 上的表現比米蘭高 18%，在 NAMD 方面要高出 27%，在蒙地卡羅模擬方面高出 50%。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 John Pitzer 維持對英特爾「買入」的評級，並將目標價設在每股 80 美元。該公司股價週三收於 66.25 美元，仍有 20% 的上漲空間。

目前，分析師對英特爾的共識是持有，平均目標價為 67.37 美元。瑞穗證券 (Mizuho Securities) 也對英特爾維持「買入」評級，目標價為 72.00 美元。英特爾股價一年來高點為 67.44 美元，低點為 43.61 美元。

英特爾在先前公布了全年財測。預計調整後的每股純益為 4.55 美元，經調整營收約 720 億美元，低於 Refinitiv 預期。

英特爾表示，預計今年的資本支出將在 190 億至 200 億美元之間，經調整毛利率 56.5%。FactSet 調查的分析師平均預期為 145.9 億美元。同時，英特爾透露，首款 7 奈米晶片 Meteor Lake 將於 2021 年第二季完成設計。