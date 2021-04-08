盤前財經大事搶先讀2021年04月08日

今日操盤前瞻

台灣 3 月 CPI

法人說明會：大立光、南茂、譜瑞 - KY

除權息：健和興、聚鼎、聯成、群電等

彭博專欄：葉倫的稅改計畫 堪比川普貿易戰

如果你期望在川普時代關稅戰和推特外交的大戲落幕後，拜登政府會在貿易問題上回歸正常，那麼美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 有不同的想法。閱讀全文...

3 月會議紀要：Fed 或隨時調整利率 不根據預測改變購債

週三 (7 日) 聯準會公布 3 月 16 日至 17 日的 FOMC 會議紀要，Fed 官員提高對經濟增長和通膨的預測，重申維持寬鬆貨幣政策，且不會僅根據預測來進行調整。閱讀全文...

國巨 3 月營收 87 億元寫同期新高 首季 237 億元改寫單季次高

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (7) 日公布 3 月營收 87.26 億元，月增 24.6%、年增 116%，為歷年同期新高；第一季營收 237.44 億元，季增 7 %、年增 137%，也寫同期新高外，更寫下歷史單季次高紀錄。閱讀全文...

外資匯出衝擊 我 3 月底外匯存底衰退 終結連 21 個月創高紀錄

台灣央行昨 (7) 日公布我國 3 月底外匯存底為 5390.44 億美元，較上月底減少 42.82 億美元，是 2019 年 5 月以來首見下滑，終結連續 21 個月創新高紀錄，央行外匯局長蔡烱民說明，主要是因資金大量匯出，其中，外資盈餘匯出統計約 77.6 億美元。閱讀全文...

旺宏 3 月營收 36 億元寫同期次高 Q1 攀歷年同期新高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 昨 (7) 日公告 3 月營收 36.08 億元，月增 19.74%，年減 7.06%，寫歷年同期次高；第一季營收 96.27 億元，季減 5.25%，年增 2.25%，受惠各產品線需求暢旺，單季營收攀歷年同期新高。閱讀全文...

聯電 3 月營收首破 160 億元 與 Q1 雙寫新猷

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (7) 日公告 3 月營收達 166.19 億元，為首度衝破 160 億元大關，月增 11.18%，年增 14.06%；第一季營收 470.97 億元，季增 3.97%，年增 11.43%，受惠晶圓代工價格調漲、產能滿載帶動下，3 月與第一季營收雙寫新高。閱讀全文...

瑞儀車載傳已直攻特斯拉 今年出貨將翻倍成長

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 近年持續布局車載商機，經過 3-5 年耕耘，傳出近期已直接供應特斯拉 (TSLA-US) 儀表板背光模組，取代過往透過日本 JDI 間接出貨，隨著未來電動車需求放大，出貨動能將更加溫，光是今年就至少倍增起跳。閱讀全文...