〈美股熱門股〉Illumina財報佳大漲逾7% Moderna因疫苗產線擴大合作勁揚

Illumina 財報亮眼，大漲 7.77%

生技公司 Illumina(ILMN-US) 在周二（6 日）公布第一季初步財報，成績亮眼，股價一度漲逾 9%，終場上漲 7.77%，每股收 414.84 美元。

Illumina 預估今年第一季營收約為 10.85 億美元，較去年同期成長 26%，優於分析師預計的 9.246 億美元，同時也預估今年全年的財測將比去年成長 25% 至 28%。

上月下旬 Illumina 收購 GRAIL 受阻，股價也跟著跳水，不過投資公司 Canaccord Genuity 仍看該公司將從後疫情時代的復甦中受惠，將股票評等從持有上調為買入。

Moderna 宣布疫苗合作消息，上漲 2.79%

新冠疫苗藥廠之一的 Moderna(MRNA-US) 在宣布與另家藥廠 Catalent 合作消息後，周二股價一度漲逾 4%，終場上漲 2.79%，收 133.53 美元。

據華爾街日報（WSJ）報導，Catalent 已與 Moderna 達成合作協議，Catalent 未來將加速印第安納州的疫苗工廠產能，提高至每分鐘生產約 400 劑疫苗，並且將另外兩條較慢的產線轉移至另一條生產速度較快的產線上。據知情人士透露，新產疫苗預計下個月開始出貨，升級後的工廠每年將能額外灌裝 8,000 萬劑疫苗。

分析師看好， Snap 勁揚 5.12%

社群媒體公司 Snap(SNAP-US) 受 Atlantic Equities 分析師青睞，將評等從中性上修為增持，激勵周一股價勁揚 5.12%，收 56.88 美元。

Atlantic Equities 的分析師 James Cordwell 表示，升評是出自於對該公司估值的考量，並且也維持了高於平均股價的 75 美元目標價格，這意味著該股有上漲 39% 的潛力。美國證券研究公司 MKM Partners 近期也提及 Snap 的估值，表示 3 月份的下跌讓其股價看起來頗具吸引力。