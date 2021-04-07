〈台鐵事故〉蔡英文提改革三方向 解決台鐵長期財務虧損

總統兼民進黨主席蔡英文今 (7) 日於中常會前致詞表示，台鐵太魯閣號事故造成嚴重死傷，不僅衝擊全體國人，大家也為乘客傷亡感到悲痛，她強調，改革台鐵、勢在必行，將從三大方向著手，包括徹底解決台鐵組織文化、解決台鐵長期財務虧損、討論台鐵永續經營模式。

民進黨下午舉行中常會前，蔡英文率全體中常委起立為亡者默哀 1 分鐘。蔡英文指出，大家為乘客傷亡感到悲痛、為年輕駕駛殉職感到不捨，正因如此，「改革台鐵、勢在必行」。

蔡英文表示，這幾天社會對台鐵改革已經有很多想法與意見，包含未來台鐵經營模式是否要公司化，不過，台鐵有沉重的歷史包袱及財務壓力，也肩負許多政策責任與社會責任，確實需要改革。

蔡英文說明，2018 年 10 月發生普悠瑪事故後，隔年 1 月行政院針對台鐵改革提出 144 件事項，經過 2 年已處理 109 項，剩下的大多數需要一些時間來處理的項目，一定會逐步完成，但必須按部就班。

蔡英文強調，目前最首要的工作，就是要徹底解決台鐵組織文化的問題，強化內部組織功能的調整。例如，加強運工機電四大系統橫向整合功能，改變層層上報、層層下達的處理模式，提升台鐵管理效率與安全性，最重要的是，很多人提出的台鐵施工安全管理意識和標準，一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化。

其次，要努力解決台鐵長期虧損的財務問題。台鐵為了國家經營許多無法獲利的鐵道路段，所造成的營運虧損，以及員工退休、資產活化等問題，日積月累下，造成台鐵財務龐大的負擔，不僅打擊員工士氣，也讓台鐵的營運效率、安全都出了問題。

最後，蔡英文指出，當台鐵的營運能夠做到良好的管理，提升安全要求，並且能改善財務困境，我們才會有更大的空間與彈性，來討論最適合台鐵的永續經營模式。

蔡英文強調，過去推動很多改革，在看到成果以前難免被質疑，不過，改革台鐵、責無旁貸，大家不必懷疑政府改革的決心，請信任政府跟我們一起來努力。