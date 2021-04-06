財金部會、金融業拋磚引玉 捐款太魯閣號事故逾1億元

台鐵 408 次太魯閣列車出軌意外，造成重大傷亡，是台灣近半世紀以來最嚴重的鐵路事故，許多財金部會、金融機構都拋磚引玉捐款送暖，統計至今 (6) 日，合計已捐款超過 1 億元、達 1 億 3250 萬元。

台鐵 408 車次太魯閣號在清明節連續假期遭遇嚴重事故，死傷者眾引起政府及全國人民的關切，財政部及各公股事業機構表示，為踐行企業社會責任，協助傷亡者家屬共渡難關，財政部所屬公股事業機構聯合籌措新臺幣 3,750 萬元，將全數捐入衛生福利部賑災專戶；財政部表示，捐款的公股機構總計 11 家，包含金融業的台灣金控、台灣土地銀行、中國輸出入銀行、合庫金控、兆豐金控、第一金控、華南金控、彰化銀行與台灣中小企銀、台灣菸酒公司與台灣金聯。

金管會轄下證券期貨相關機構包括臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及中華民國證券櫃檯買賣中心，合力捐助 2,000 萬元，協助受難者家屬度過難關，此次捐助的款項，將匯至衛福部專戶，專款專用，慰助傷者及傷亡者家屬，以發揮人飢己飢、人溺己溺的精神。

央行也表示，為協助受災民眾，財金公司與台灣票據交換所將以公司名義分別捐款 600 萬及 200 萬元，央行與財金公司、台灣票據交換所、中央印製廠及中央造幣廠正積極進行同仁捐款。

銀行公會理事長呂桔誠表示，以公會名義捐助 600 萬元，並將款項匯入相關單位專戶統籌運用，希望協助傷者及傷亡者家屬度過難關。

不只財金部會總動員，各金融機構也紛紛動起來，聯邦銀行捐款 500 萬元，另財團法人林榮三文化公益基金會捐助 3000 萬元。

中信金及中信慈善基金會合捐新臺幣 1000 萬元至衛生福利部「0402 太魯閣號事故案」賑災專戶，考量傷者及其家人，與罹難者家屬受到極大創傷，這筆捐款將專款專用於協助受難個案家庭後續心靈重建、復健治療、經濟扶助等生活所需費用，期盼受難民眾及其家人儘早恢復正常生活。

上海商銀宣布與上海商業儲蓄銀行文教基金會合捐 600 萬元給「衛生福利部賑災專戶」，並指定捐款用途為「0402 太魯閣號事故案」。

國票金控表示，為協助罹難者與傷患家屬共度難關，並表達對罹難者與傷患家屬的慰問關懷及履行企業社會責任，擬響應政府財金機構捐款行動，國票金控捐款 500 萬元至衛福部專戶，專款專用。

星展銀行（台灣）宣布捐贈新臺幣 300 萬元，並將同時對內發起員工愛心捐款，預計最少將捐出新臺幣 500 萬元予衛生福利部設立之「衛生福利部賑災專戶」，協助後續傷者醫療、復健丶經濟支持及生活重建等相關費用。