六福萬怡打造新東區唯一頂級自助餐 拚來客增5成

六福 (2705-TW) 旗下六福萬怡酒店今 (7) 日宣布，館內敘日自助餐廳正式轉型為全自助式供餐模式，成為新東區唯一頂級吃到飽餐廳，六福說明，年初轉型試營運以來成效不錯，第一季敘日來客數增加超過 20%，未來透過每季主題操作，目標全年來客數成長 40-50%。

六福萬怡酒店總經理張秋莉表示，內湖、南港和汐止一帶並未有如敘日餐廳中高端的自助餐廳，轉型前以外籍商務來客為主，轉型後，則有效帶入國內消費客群，第一季來客已大增超過 20%。

價位方面，敘日過去採半自助式單價落在 980-1780 元，轉型後平日每人僅 1180 元，對消費者而言 CP 值更高，因此，張秋莉看好，全年敘日來客成長上看 40-50%。

對於整體餐飲市況，張秋莉說，對餐飲需求並不擔心，不過，住房業務要見到國際客回流至疫情前水準，恐需到 2023 年。

張秋莉認為，住房最差的狀況已過，目前已明顯較去年好轉，周末住房率可達 60-70%，清明連假更達 80%，推升第一季平均住房率超過 40%，優於去年同期僅 25%。

不過，就全年來看，張秋莉認為，必須跳脫國際旅館的思維，努力導入國旅新客，並將運用據點的交通優勢，與中南部的景點合作推新專案，後市可期。

另一方面，六福集團的六福莊除了持續深耕親子客群，也積極開發樂齡客，去年僅推出三個樂齡專案即帶進 670 萬元的業績，將是今年另一著墨焦點之一。

敘日全日餐廳今日全新登場，共規劃 8 大餐區，分別為日式餐檯、海鮮餐檯、現切肉檯、日式天婦羅炸物區、印度特色區、風味熱食區、沙拉開胃菜區，以及冰淇淋甜點吧等。