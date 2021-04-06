投資失利影響百億元 國銀前2月獲利創4年新低

金管會銀行局今 (6) 日公布國銀資產品質最新統計，今年前 2 月，國銀稅前盈餘 577.2 億元，較去年同期衰退 8%，主要是國銀投資失利影響獲利減少百億元，使得全體國銀前 2 月獲利創 4 年以來新低紀錄。

銀行局副局長黃光熙表示，雖然國銀利息收入和手續費收入都增加，且備抵呆帳提存也減少，但是因為投資失利，造成比起去年同期收益大減 101 億元，一來一往之下，使得國銀前 2 月獲利較去年同期還是減少超過 50 億元。

截至 2 月底止，本國銀行放款總餘額新臺幣 31 兆 8172 億元，較上月底增加 1634 億元；逾期放款金額為 707 億元，較上月底增加 7 億元；逾期放款比率為 0.22%，與上月底相同，較去年同期減少 0.02 個百分點。而本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 614.53%，較上月底 616.71% 減少 2.18 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

至於存款，單月大增 2649 億元，以兆豐銀行和中信銀行增加居冠亞軍，推升國銀存款餘額突破 45 兆元，達 45 兆 1548 億元，創歷史新高，主要是壽險資金大量回存、紅包資金回存等因素，讓國銀存放比降到 70.46%，廣義濫頭寸也因此拉高到近 13.34 兆元，創歷史新高。